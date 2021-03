Bivši reis Cerić ljut na Bakira: Zašto nisi nabavio vakcine i narodu spasio zdravlje i čast!

Bivši reis-ul-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Cerić objavio je komentar na Facebooku pod naslovom “Sramota stoljeća” koji prenosimo u cijelosti:

– Bakire, ne mogu više da šutim. Ne mogu više da trpim ova poniženja. Mnogo ih je, ali poniženje oko vakcina prevršilo je svaku mjeru.

Ne mogu da vjerujem da je tebi svejedno što naš narod ide kod Vučića po vakcine u Srbiju pored tvojih vrlih ministara i ministrice, koja ovih dana hoda po Khalidžu u crnoj arapskoj abaji od Rijada do Omana.

Kome se to ministrica dodvorava? Šejkovima kojima to od Bosne ne treba ili bosanskim građanima, koji se u toj abaji ne prepoznaju?

Koga ministrica predstavlja: arapsku nošnju ili bosansku državu?

Zašto to radi bosanska ministrica vanjskih poslova? Nije mi jasno! Pouzdano znam da je svakom šejku u Khalidžu draže vidjeti bosansku ministricu vanjskih poslova u lijepoj bosanskoj odjeći nego u crnoj arapskoj abaji, koja im je svaki dan pred očima.

Nije mi jasno ni kako je moguće, Bakire, da nisi (niste) bili u stanju, da nisi (niste) bili sposobni nabaviti dva-tri milionaa vakcina za bosanske građane?

Uvjeravam vas da je bilo dovoljno telefonirati našim bosanskim prijateljima širom svijeta, posebno u Khalidžu, od Kuvajta, Emirata, Katara i Saudije, koji imaju viška vakcina, koji bi nam sa zadovoljstvom osigurali vakcine da ljudi ne moraju odlaziti u Srbiju da kupuju zdravlje po cijenu svoje časti i svog ponosa? Ne bi im bilo teško ni novac izdvojiti za tu našu potrebu za vakcinama.

Naravno, pod uvjetom da se od njih to traži bilo usmeno, bilo pismeno, bilo osobno da im se ode na noge po tu našu potrebu s najvišeg vrha države do bosanskih ambasadora, koji valjda treba nešto da rade za svoju zemlju.

Bakire, pitam vas: Kako iko u bosanskoj vlasti može mirno spavati dok gleda redove bosanskih građana kako hrle u Srbiju, koja im je toliko zla nanijela na tijelu i duši, koja negira genocid, koja nema empatiju za njihov bol i patnju, ali, eto, ima sažaljenje za njihov strah od korone da ih vakciniše?

Da li je iko iz Bosne od bosanskih ljekara provjerio sadržaj i kvalitet tih vakcina, koje naši ljudi primaju u Srbiji?

U ratu smo pod embargom znali i mogli doći do oružja u odbrani od srpske agresije, a sada vi, Bakire, niste u stanju nabaviti vakcine za bosanske građane, koji su zbog vaše inertnosti i bezosjećajnosti primorani da idu po zdravlje u Srbiju.

Da sam na tvom mjestu, Bakire, ja bih vakcine izbio iz kamena, ali ne bih dopustio ovu sramotu stoljeća za naš narod i državu.

Ne šalim se! To je bilo moguće! I to je sada moguće pod uvjetom da se ustane s mindera, da se pokrene privatna i državna akcija, da se kontaktiraju bosanski prijatelji, od kojih je naš najveći brat i prijatelj padišah Redžep Tajib Erdoan (Recep Tayyip Erdogan), kojem je Alija rahmetli ostavio vasijet, to jeste, emanet, da se brine o Bošnjacima i Bosni.

Zar nije ovo pravi povijesni, stoljetni trenutak, za padišaha Erdoana da se pobrine za Bošnjake/Bosance jer samo su oni ovdje u pitanju. Naše komšije Hrvati imaju Hrvatsku, a naše komšije Srbi imaju Srbiju.

A mi Bošnjaci/Bosanci imamo vas, Bakire, koji niste sposobni da se pobrinete za naše zdravlje kako treba. Šta je velikoj Turskoj donirati milion vakcina u ime emaneta, kojeg drži padišah Erdogan?

Čast je, Bakire, najskuplja, a naš narod ju eto prodaje Vučiću za vakcine zato što ste vi, njihovi politički i državni predstavnici, nesposobni da narodu čast sačuvate od poniženja pred Vučićem i cijelim svijetom!

Razumijem naše ljude koji u očaju traže slamku spasa pa makar i kod Vučića u Srbiji, ali ne razumijem vas, Bakire, koji ste u državnoj vlasti u ime Bošnjaka/Bosanaca da niste bili u stanju doći do vakcina na častan i dostojanstven način prije nego se naš narod našao u ovoj situaciji najvećeg poniženja dosada.

Ovo je, doista, sramota stoljeća za naš narod!

Allahu Svemogući, osnaži nas da pobijedimo bolest od korone! Amin!

Allahu Sveznajući, pouči nas da znamo naći lijek za bolest od korone! Amin!

Allahu Milostivi, omili nam braću i prijatelje! Amin!

Autor: Avaz.ba