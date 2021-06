Bivši igrač Milana pronađen mrtav, policija pronašla i pismo koje sve objašnjava

Talijanski mediji u petak su potvrdili da je Milanov bivši igrač Seid Visin (20) pronađen mrtav u svom stanu. Policija je ušla u njegov stan i pronašla njegovo beživotno tijelo. Corriere dello Sport u subotu je ujutro objavio nove informacije. U stanu je pronađeno Visinovo pismo koje otkriva da se mladić nalazio u teškoj situaciji.

“Gdje god odem, osjećam teret zbog svoje boje kože. Nisam migrant, usvojen sam kad sam bio dijete i sjećam se kako su me svi voljeli. Gdje god sam išao, osjećao sam se odlično, ali sada se sve promijenilo. Našao sam posao, ali sam ga morao ostaviti jer je previše ljudi, posebno onih starijih, odbijalo da ih uslužim zbog svoje boje kože. Nije mi bilo lako jer su me optuživali da kradem posao mnogim mladim i bijelim Talijanima. Nešto se promijenilo u meni. Kao da me sramota što sam crn. Kao da moram dokazivati ljudima da sam poput njih. Talijan i bijel. Na sve moguće načine šalili su se na račun crnaca i pokazivali ljudima da tu ne pripadamo. To je bilo strašno, čuti i osjetiti takvu mržnju prema crncima.”

Visin je igračku karijeru prekinuo prije nekoliko godina i pokušao je pronaći posao u Italiji i Etiopiji.

Visin je rođen u Etiopiji, ali vrlo brzo se preselio u Italiju. Ondje ga je usvojila jedna porodica, a nekoliko godina kasnije stigao u Milan, gdje je bio član mlađih uzrasta slavnog kluba. La Gazzetta dello Sport piše da je bio i cimer s trenutačnim vratarom Milana Donnarummom.

Visin je igrao i za Benevento, ali se 2016. godine odlučio ostaviti velikog nogometa i vratiti kući, gdje se odlučio baviti futsalom u redovima Atletico Vitalice. Upravo taj je klub na svojem Facebook profilu otkrio tragičnu vijest.

Autor: Fokus.ba