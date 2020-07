Bila bi nepravda da BiH bude zadnji vagon u vlaku prema EU

Naša je poruka svim političkim akterima u Bosni i Hercegovini da prepoznaju šansu otvaranja europske perspektive te angažirano pristupe provođenju opsežnih reformi.

Angažman Hrvatske je dobronamjeran i prijateljski prema BiH, jer ne želimo da se dogodi povijesna nepravda da BiH bude zadnji vagon u vlaku zemalja jugoistoka Europe prema članstvu u EU. Zato je važno da BiH ostvaruje napredak u poštivanju svih kriterija, izjavio je u intervjuu za Večernji list BiH pemijer Republike Hrvatske i predsjednik HDZ-a, Andrej Plenković.



On ističe kako Hrvatska želi da ravnopravnost sva tri konstitutivna naroda bude u praksi onakva kakva bi trebala biti temeljem Ustava BiH.



-Želimo da Hrvati, kao najmalobrojniji, ali ravnopravan konstitutivni narod, budu legitimno zastupljeni u najvišim institucijama BiH. Za to postoje određeni preduvjeti, od promjene izbornog zakona do određenih drugih zakonskih promjena i tu temu ćemo uvijek podizati na dnevni red zato što smatramo da je ona pravedna i korisna za kvalitetno funkcioniranje čitave BiH i skladne odnose među tri naroda, poručio je Plenković.



Aktualni hrvatski premijer kaže kako je Hrvatska više od bilo koga drugog na tijelima Europske unije komunicirala temu važnosti ostvarenja jednakopravnosti i legitimne zastupljenosti sva tri naroda u BiH.



-Odgovornost je legitimnih predstavnika triju naroda i političkih stranaka da postignu dogovor o reorganizaciji teritorijalnog ustroja koji bi uspostavio pravedniju raspodjelu političkog i ekonomskog upravljanja na svim razinama vlasti te mehanizme koji bi garantirali stvarnu ravnopravnost svih triju naroda i ostalih. Politika Hrvatske nikada nije bila da se miješa u bosansko-hercegovačku dnevnu politiku. Svi koji razumiju funkcioniranje Bosne i Hercegovine znaju da je pitanje ravnopravnosti triju naroda ključno da BiH bude funkcionalna i učinkovita država, što je u interesu svih njenih građana, navodi Plenković.



Upitan hoće li problemi koje je hrvatskoj ekonomiji donijela pandemija utjecati na iznos i dinamiku potpore RH Hrvatima u BiH Plenković kaže da se to neće dogoditi i da će nastaviti jačati sve oblike suradnje – kulturne, obrazovne, gospodarske s Hrvatima u BiH, ali i programsku i projektnu suradnju s predstavnicima lokalne izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini, gdje Hrvati nemaju svoje predstavnike.



Kada je u pitanju migrantska kriza Plenković kaže hrvatska policija ulaže maksimalne napore u suradnju s policijom Bosne i Hercegovine i nastoji rješavati pitanje migracija na zajednički način.



-Štitimo hrvatsku granicu, ali ne tako da podignemo bodljikavu žicu između Hrvata u Hrvatskoj i Hrvata u BiH. Možemo surađivati bez fizičke barijere koja je nešto što ni Hrvatska ni Bosna i Hercegovina ne žele. Ako dobijemo još jednom povjerenje hrvatskih birača, garantiram da neće biti bodljikavih žica, nego ćemo kroz dijalog i suradnju rješavati i pitanje migracija, poručio je Plenković pozivajući hrvatske birače u BiH da na nedjeljnim izborima za Hrvatski sabor glasujući za listu HDZ-a ne dopuste rasipanje glasova i razbijanje desnog biračkog tijela, odnosno da podrže „dokazane kandidate, koji će se odvažno zalagati za ustavnu ravnopravnost Hrvata u BiH, kao i za unaprjeđenje njihova položaja i kvalitete života“.

Autor: FENA