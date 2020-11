Bil Gejts čestitao Bajdenu i Haris, raduje se što će pandemiju dovesti pod kontrolu

Suosnivač Microsofta Bil Gejts (Bill Gates) na Twitteru je čestitao novoizabranom predsjedniku Džou Bajdenu (Joe Biden) i novoizabranoj potpredsjednici Kamali Haris (Harris) na pobjedi na američkim predsjedničkim izborima 2020. godine, dodajući da se raduje što će “rastuću pandemiju staviti pod kontrolu”.

– Hvala izbornim službenicima i radnicima u kampanji koji su neumorno radili na tome da rekordni broj Amerikanaca može glasati i što su ih prebrojali tokom izazovnog vremena za našu zemlju. Radujem se saradnji s novom administracijom i liderima s obje strane u Kongresu na kontroli rastuće pandemije, angažiranju partnera širom svijeta o pitanjima poput siromaštva i klimatskih promjena i rješavanju pitanja nejednakosti i mogućnosti kod kuće – napisao je Gejts.

On se sukobio s predsjednikom Trampom (Trump) zbog postupanja njegove administracije s pandemijom koronavirusa, koja je zarazila više od 9,7 miliona Amerikanaca i rezultirala s više od 236.000 smrtnih slučajeva, sudeći prema posljednjim podacima sa Univerziteta “Johns Hopkins”.

U maju je Gejts rekao za “Wall Street Journal” da je u decembru 2016. upozorio novoizabranog predsjednika Trampa na rizike od pandemije u zemlji, pozivajući sve kandidate da to učine nacionalnim prioritetom.

– Volio bih da sam učinio više da upozorim na opasnost – rekao je suosnivač Microsofta u intervjuu.

Dodao je da se osjeća užasno.

– Čitava poenta razgovora o tome bila je da bismo mogli poduzeti mjere i smanjiti štetu – kazao je Gejts.

Congratulations to President-Elect Biden and Vice President-Elect Harris. Thank you to the election officials and campaign workers who worked tirelessly to ensure a record number of Americans could cast a ballot and have it counted during such an challenging time for our country.