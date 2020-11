BiH se plasirala na Evropsko prvenstvo!

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pobijedila je večeras na Ilidži selekciju Latvije sa 79:73, u susretu četvrtog kola kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2022. godine.

Izabranici selektora Vedrana Bosnića su sa dvije vezane pobjede u dvorani hotela Hills, prije tri dana nad Bugarskom i večerašnjom protiv Latvije, preuzeli prvo mjesto u grupi H i dva kola prije kraja osigurali plasman na Eurobasket.



Veći dio utakmice košarkaši BiH bili su bolji na terenu, u jednom trenuklu imali su i 18 poena prednosti, ali su u posljednjoj četvrtini dozvolili Latviji da se u potpunosti vrati u igru i izbori dramatičnu završnicu.



Početak susreta pripao je gostima koji su poveli sa 2:9, ali je uslijedila velika serija bh. selekcije od 13:2 kojom su preuzeli vodstvo koje nisu ispuštali do kraja utakmice.



Izjednačeno se igralo do finiša poluvremena kada reprezentacija BiH sa dvije vezane trojke Kamenjaša i Robersona dolazi do 10 poena prednosti (38:28), a u posljednjim sekundama Lazić pogađa sa slobodnih bacanja za vodstvo od 12 poena nakon 20 minuta igre.



Dominacija bh. tima nastavila se i u trećem periodu u kojem su prednost povećali na 18 poena i činilo se da će bez većih problema slaviti ubjedljivu pobjedu. No, u posljednjem periodu gosti su zaigrali bolje, proradio je vanjski šut, a košarkaši BiH su ponovo počeli griješiti u napadu. Sve to rezultiralo je velikim povratkom gostujuće ekipe koja za samo samo četiri minute smanjuje zaostak na osam poena, a trojkom Lomazsa četiri minute prije kraja na samo pet poena zaostatka.



Ipak, podmlađeni bh. košarkaški tim smogao je snage u finišu da zadrže koncentraciju i spriječi potpuni preokret te na kraju dođe do velikog trijumfa.



Najefikasniji u reprezentaciji BiH bili su Edin Atić i Kenan Kamenjaš sa po 19 poena, John Daniel Roberson postigao je 12, a Emir Sulejmanović 10 poena.



U selekciji Latvije najbolji su bili Rihards Lomazs sa 19, Aigars Skele sa 16 i Martins Meiers sa 15 poena.



U prvom susretu četvrtog kola u ovoj grupi Grčka je nakon produžetka pobijedila Bugarsku sa 84:78 i zauzima drugo mjesto s učinkom od tri pobjede i jednog poraza, kao i prvoplasirana Bosna i Hercegovina.



U posljednja dva kola u februaru 2021. godine reprezentacija BiH igrat će protiv Grčke i Bugarske.



Tabela H-grupe kvalifikacija:



1. Bosna i Hercegovina 4 3 1 294:253 7

2. Grčka 4 3 1 293:283 7

3. Latvija 4 1 3 315:317 5

4. Bugarska 4 1 3 300:349 5



Na evropsko prvenstvo plasirat će se po tri ekipe iz svih osam grupa kvalifikacija.

Autor: Fena