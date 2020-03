BiH protiv Poljske, Italije i Holandije!

Nogometna reprezentacija BiH danas je u Amsterdamu saznala protivnike za novu sezonu Lige nacija 2020/2021.

Zmajevi će u grupi 1 igrati protiv Poljske, Italije i Holandije.



Liga A ima šest kola, po dva u septembru, oktobru i novembru ove godine. Prvo je na rasporedu od 3. do 5. septembra, a posljednje od 15. do 17. novembra.



Završni turnir četiri najbolje reprezentacije lige A, igrat će se od 2. do 6. juna 2021. u jednoj od četiri zemlje koje će izboriti “final four”.



Liga A:



Grupa 1: Poljska, BiH, Italija, Holandija

Grupa 2: Island, Danska, Belgija, Engleska

Grupa 3: Hrvatska, Švedska, Francuska, Portugal,

Grupa 4: Njemačka, Ukrajina, Španija, Švicarska



Liga B:



Grupa 1: Rumunija, Sjeverna Irska, Norveška, Austrija

Grupa 2: Izrael, Slovačka, Škotska, Češka

Grupa 3: Mađarska, Turska, Srbija, Rusija

Grupa 4: Bugarska, Rep. Irska, Finska, Vels



Liga C:



Grupa 1: Azerbejdžan, Luksemburg, Kipar, Crna Gora

Grupa 2: Armenija, Estonija, Sjeverna Makeodnija, Gruzija

Grupa 3: Moldavija, Slovenija, Kosovo, Grčka

Grupa 4: Kazahstan, Litvanija, Bjelorusija, Albanija



Liga D:



Grupa 1: Malta, Andora, Latvija, Farski otoci

Grupa 2: San Marino, Lihtenštajn, Gibraltar

Autor: Vijesti.ba