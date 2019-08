BiH ostaje bez vozača autobusa: Na konkurs raspisan za prijem 40 šofera, javilo se svega šest ljudi

Naša zemlja se posljednjih godina suočava sa masovnim gubitkom radne snage, koja svoje znanje i vještine, za veću plaću, nudi izvan granica Bosne i Hercegovine. Iako u najvećoj mjeri odlaze medicinari i IT stručnjaci, sve je evidentniji i masovniji odlazak vozača autobusa i kamiona, a brojna prijevoznička preduzeća suočavaju se s deficitom radne snage.

Šest ljudi



Zeničko preduzeće “Zenicatrans” muku muči sa pronalaskom kadra. Na konkurs raspisan za prijem 40 vozača, javilo se svega šest ljudi. Darmin Terzić, direktor “Zenicatransa”, u kontaktu je s drugim firmama i preduzećima u BiH i ovaj problem imaju svi, prenosi Avaz.

– Vozači autobusa obično imaju položene sve kategorije pa koriste tu činjenicu i masovno odlaze u inozemstvo da voze kamione i šlepere. Manji dio njih ide vani da vozi autobus. Iako dobivaju veću plaću, uvjeti su bolji ovdje, jer niste odvojeni od porodice i ne provode cijeli život na točkovima, kako je to slučaj tamo – govori on.

Ne krije da su nekad u ovom dugogodišnjem preduzeću postojale liste čekanja za vozače autobusa, a da se posljednjih godina na konkurs javi tek poneki vozač.

-To je dovoljan alarm. Ako se hitno nešto ne poduzme, brzo će doći do kolapsa prijevozničkih preduzeća u BiH i neće imati ko voziti autobuse. Moraju se poboljšati uvjeti rada, odnosno da plaće prate troškove života – ističe on.

Bezizlazna situacija

– Inače, prosječna plaća vozača autobusa iznosi oko 1.000 KM, plus topli obrok. Vozači za inozemne linije na taj iznos dobivaju i dnevnicu od 50 KM.

No, vozača autobusa sve je manje u BiH, a prijevoznici se nalaze u bezizlaznoj situaciji. Ukoliko sistem ne poduzme nešto, preduzeća će biti primorana staviti ključ u bravu.

Godišnje obuče 40 kandidata



Zekija Ahmetspahić vlasnica je autoškole koja od 2002. godine nudi mogućnost polaganja ispita za vozača autobusa.

– Od tada do danas, ne primijetimo pad, naprotiv, godišnje obučimo 40 kandidata. Ali, svi oni još tokom same obuke već imaju ugovoren posao izvan BiH. Kad dobiju vozačku dozvolu, odlaze vani da rade, jer su dosta bolje plaće, kao i uvjeti – kaže ona.

