BiH konačno preuzela kontrolu nad svojim vazdušnim prostorom

Bosna i Hercegovina je sinoć nakon 27 godina konačno preuzela kontrolu nad svojim vazdušnim prostorom.

U najopterećenijem danu tokom ljetne sezone bh. kontrolori zračnog prometa do sada su imali 200 aviona, dok ih narednog ljeta očekuje 1.600 aviona koje će morati kontrolisati u jednom danu.

Veliki posao



Šezdeset bh. kontrolora preuzima kontrolu. Posjetili smo ih juče na radnom mjestu u sjedištu Agencije za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi BiH (BHANSA) u Nedžarićima. Kažu da su se dugo pripremali za ovaj posao koji nije nimalo jednostavan.

“Naš posao je da bukvalno usmjeravamo aviosaobraćaj koji prelazi teritoriju naše zemlje, da pazimo na bezbjedno odvijanje saobraćaja, da slučajno ne dođe do incidenta”, rekao nam je Ajdin Kurbašić, oblasni kontrolor leta.

Za kontrolore ovo je veliki posao. Potrebni su koncentracija i znanje. Najpotrebniji su u onim situacijama kada piloti ne mogu sami reagovati. Sada je više letova i više odgovornosti.

“BHANSA raspolaže sa dvije jedinice u Banjoj Luci i Sarajevu. Predviđeno je da u Banjoj Luci radi jedan sektor, a u Sarajevu tri sektora”, rekao nam je Dalibor Ninković, načelnik za operacije BHANSA.

Prema evropskim standardima, jedan kontrolor ne bi smio imati više od 15 aviona na vezi u isto vrijeme. Kurbašić nam je otkrio kada je ustvari najopasnije i kada moraju biti posebno koncentrisani. To se dešava kada je naizgled lijep dan.

“Imate, na primjer, lijep dan, međutim, oblaci su tada turbulentni, odnosno avioni na većim visinama nailaze na loše vremenske uslove kroz koje oni ne mogu da prolaze. To su crni oblaci koje svi žele zaobići i tada imate situaciju da pored očekivanog normalnog protoka saobraćaja, svi avioni pokušavaju da skrenu kroz jedan lijevak“, rekao je Kurbašić.

Kontrolori su raspoređeni u pet timova u operativnim jedinicama u Sarajevu gdje se prati vazdušni saobraćaj iznad 11 kilometara te u Banjoj Luci gdje se prati saobraćaj do 11 kilometara.

Semafori u vazduhu



“Za preuzimanje gornjeg vazdušnog prostora bili su nam neophodni edukovani kontrolori letenja. Mi smo do sada imali 39 kontrolora letenja. Odškolovali smo dodatan broj ljudi tako da zaključno sa današnjim danom na raspolaganju imamo 60 kontrolora letenja, koji su završili prilagođavanje bh. vazdušnom prostoru”, kazao je Ninković.

U praktičnom smislu oni imaju kontrolu “semafora u vazduhu”. Obuke su predviđale simulacije svake moguće nepredviđene situacije, oluja, otkazivanja motora, otmice. Od 1995. do 2014. godine Bosna i Hercegovina nije imala ni kontrolu nad dijelom svog vazdušnog prostora do visine od približno 10.000 metara. Taj posao su godinama obavljale susjedne zemlje Srbija i Hrvatska i za to naplaćivale usluge.

Autor: Oslobodjenje.ba