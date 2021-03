BiH je na putu ka članstvu u NATO, sviđalo se to nekome ili ne

Član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović komentarisao je, gostujući u programu Federalne TV, saopćenje Ruske ambasade na temu NATO puta, kazavši da je BiH u Akcionom planu za članstvo, sviđalo se to nekome ili ne.

“Mi želimo da imamo dobre odnose sa Ruskom Federacijom, poštujemo Rusku Federaciju, njen suverenitet i integritet. Tražimo od Ruske Federacije da poštuje suverenitet i integritet BiH. To znači da poštuje i odluke institucija BiH i naša vanjskopolitička opredjeljenja. To su prije svega članstvo u NATO-u i članstvo u EU. Naša unutrašnja politička opredjeljenja su reintegracija, ukupne društvene i državne reforme. Drugog puta nema. Mi ćemo ići svojim NATO putem bez obzira na stavove i mišljenja Ruske ambasade“, kazao je.

Kazao je da je još prije petnaest godina, u Zakonu o odbrani Bosna I Hercegovina zacrtala da joj je cilj članstvo u NATO-u, da je 2009. podnesen zahtjev za Akcioni plan za članstvo i da je 2019. podnesen Program reformi, na poziv generalnog sekretara Jensa Stoltenberga.

“Ja nisam želio da o tome previše govorim u javnosti, nisam želio da proizvodim nestabilnu političku atmosferu. Evo neću ni danas, ali ću vam kazati da BiH ni za jotu nije odstupila od svog NATO puta i od svog stremljenja ka članstvu u NATO-u. Pogledajte šta na zvaničnoj stranici NATO saveza piše o statusu BiH. Mi smo država koja funkcionira na osnovu Akcionog plana za članstvo u NATO-u, svidjelo se to nekome ili ne. A tvrdim da je to u interesu svih nas u BiH, svi naroda, svih građana, svih dijelova BiH. To je u interesu i onih koji donose rezolucije protiv NATO-a i govore protiv NATO-a. Upamtite dobro, članstvo BiH u NATO savezu je u interesu svih nas, jer donosi mir i stabilnost, a to je osnova za normalan općedruštveni ii ekonomski razvoj”, kazao je.

