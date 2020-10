Biden za jači američki angažman: Jasna poruka neprijateljima BiH

Kandidat Demokrata za predsjednika SAD Joe Biden objavio je nedavno detaljni dokument pod nazivom “Vizija Joea Biddena za prijateljstvo sa Bosnom i Hercegovinom”.

Sankcije Dodiku i podrška BiH



U dokumentu se podsjeća Bidenova uloga tokom agresije na BiH i činjenica da je odigrao ključnu ulogu da Senat SAD-a zaustavi krvoproliće u BiH. U dokumentu se navodi i kako su tokom administracije bivšeg predsjednika SAD-a Baracka Obame, Sjedinjene Države, predvođene Bidenom, sankcionirale su Milorada Dodika zbog aktivne opstrukcije Dejtonskog sporazuma, šaljući snažan signal da Sjedinjene Države neće tolerirati prijetnje suverenitetu ili teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine.

– Joe Biden, zna da je, ako hoćemo da BiH uspije, potrebna stabilna i stalna podrška Sjedinjenih Država. Nažalost, pod predsjednikom Donaldom Trampom utjecaj SAD u regionu je izblijedio jer je Evropsku uniju smatrao za protivnika i dovodio je u pitanje vrijednost NATO saveza. Biden će pozvati naše partnere iz Evropske unije i NATO saveznike da zajednički razviju strategiju za čvrsto vezanje zapadnog Balkana u euroatlantskim institucijama. Obavezuje se da će se uvijek suprotstaviti mržnji i podržat će Bosnu i Hercegovinu, njen suverenitet, teritorijalni integritet i multietnički karakter – navedeno je u Bajdenovom planu za BiH.

Puni angažman

Haris Silajdžić, bivši član Predsjedništva BiH, kaže da je iz dokument jasno da će se SAD pod vodstvom Bidena angažirati na ovom području zato što je to strateški važno za SAD pa i Bidenu koji je sada predsjednički kandidat.

– Za nas je važno da ističe će zajedno raditi sa EU i sa NATO-om. To je novo u odnosu na dosadašnju politiku SAD kada ta saradnja nije bila najbolja. U tom dokumentu ističe da BiH da mora ostati cjelovita sa punim suverenitetom i multietnička, građanska država, kaže Silajdžić.

On navodi da će, ukoliko dođe do promjene u SAD, biti bolje.

– Koliko je zanačajno vidi se iz vakuuma kada se američka politika povukla, njen fokus, sa ovih prostora. Jedna velika praznina. Tokom agresije u SAD smo imali prijatelja. Volio bih da obrate pažnju i siguran sam da će doći do punog angažmana. Da obrate važnost o drugom dijelu Daytona, a to su ljudska prava, koji poništava prvi dio Daytona. Recimo primjer, trebalo bi provesti presude Suda iz Strazbura, Sejdić-Finci, smatra Silajdžić.

O Bidenu govore djela

Ministrica vanjskih poslova BiH i nekadašnja ambasadorica BiH u SAD Bisera Turković smatra da trebamo biti počašćeni činjenicom da Biden stavlja BiH u fokus svojih prioriteta.

– Mi smo jedna mala zemlja koja već dugo vremena nije u fokusu američke politike. Ona jeste tu negdje na kraju stola, ali sigurno ne na nekakvom bitnom mjestu. To govori mnogo i o njemu, i o onome što je do sada radio, i onome što ima namjeru da radi. Njegova istupanja do sada uvijek su bila vrlo snažna, u korist BiH, da je bio borac i za pravdu, i za ljudska prava, i za opstojnost, i za priznanje suverenosti BiH. Dakle, on je neko ko je vrlo čvrsto stajao iza Bosne i Hercegovine, veliki prijatelj, ne samo riječima nego i djelima. Ukoliko on pobijedi, imat ćemo predsjednika SAD-a koji je veliki prijatelj ove zemlje, koji je nije zaboravio i koji je ne misli zaboraviti – rekla je ministrica Turković u za Vijesti.ba.

Jako važan dokument

Predsjednica Savjetodavnog vijeća u SAD (ACBH) Ajla Delkić smatra da je ovaj dokumenat jako važan za BiH.

– Dobro je vidjeti da je BiH stavljena na dnevni red. Amerika, ne samo Bidenova kampanja, stoji iza istine što se tiče genocida u Srebrenici i veoma je angažovana što se tiče NATO integracija BiH, kaže Delkić.

Ona smatra kako će svaka američka administracija, bez obzira ko pobjedi, stajati uz BiH na njenom NATO putu.

– Mislim da ako pobijedi, Bidenova Administracija će definitivno posvetiti pažnju prema NATO putu BiH što je u skladu i sa Trumpovom pozicijom, kaže Delkić.

Inače, u američkoj saveznoj državi Illinois osvanula je poruka bivšeg američkog ambasadora u BiH Thomasa Millera koji je podsjetio Bosance na Bidenovo prijateljstvo prema BiH, prenose Vijesti.ba

“Joe Biden je dokazani prijatelj BiH prije, tokom i poslije rata”, navedeno je u poruci Millera.

Autor: Vijesti.ba