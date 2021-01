Biden: Šokiran sam, pozivam Trumpa da odbrani Ustav

Izabrani američki predsjednik Joe Biden obratio se novinarima nakon nasilnih prosvjeda zbog kojih je Kongres i dalje pod opsadom razularenih pristalica Donalda Trumpa.

– Mislio sam danas ovdje govoriti o ekonomiji, ali svi ste vidjeli što se dogodilo. U ovom trenutku naša demokracija je pod nezabilježenim udarom, takvo nešto nismo vidjeli u modernim vremenima. Napadnut je Kapitol, napadnuti su policajci koji su se zakleli da će ga braniti, javni službenici koji naporno rade. Dogodio se napad na najvažnije američke vrijednosti. Dozvolite da budem jasan. Scene kaosa ne odražavaju pravu Ameriku, ne predstavljaju ono što smo. Gledamo šačicu ekstremista koji su se posvetili bezakonju. Ovo je kaos i nered i to mora prestati odmah. Pozivam ovu rulju da se povuče i dozvoli demokraciji da ide dalje, rekao je Biden, prenosi jutarnji.hr.



– Nije bitno koliko je neki predsjednik dobar ili loš. Pozivam predsjednika Trumpa da se odmah pojavi na nacionalnoj televiziji i obrani Ustav, da ispuni svoju zakletvu i zatraži kraj ove opsade. Okupirati urede, razbijati prozore… Prijetiti izabranim dužnosnicima, to nije prosvjed. Svijet gleda. Šokiran sam i tužan što je naša nacija, koja je toliko dugo bila svjetlo demokracije, došla do ovako mračnog trenutka. Izdržat ćemo i ovo, pobijedit ćemo, iduće četiri godine radit ćemo na obnovi demokracije, zakona, dostojanstva, obnoviti politike, a ne paliti baklje kaosa. Amerika je čast, tolerancija i pristojnost, to smo uvijek bili i to ćemo biti. Danas je demokracija ranjena. Trebaju nam ljudi dobre volje i hrabrosti koji nisu u potjeri za osobnim interesima, nego ih zanima opće dobro. Razmislite što sada razmišljaju naša djeca, ostatak svijeta, dok gledaju televiziju. Amerika je mnogo bolja od onog što sada vidimo – rekao je Biden.



Pozvao je Trumpa da hitno nešto učini.



– Ovo je demokracija, poštovanje i dostojanstvo. Dužni smo biti patrioti. Stojimo ovdje, neću mistificirati, ali nikad nije bilo nešto što ne možemo učiniti ako radimo zajedno. Moramo biti ujedinjeni, ovo su Sjedinjene Američke Države. Zajedno sve možemo učiniti. Predsjedniče Trump, reagirajte. Bog blagoslovio Ameriku, zaštitio naše trupe i sve ljude na Kapitolu koji pokušavaju održati red – zaključio je Biden.

Autor: Vijesti.ba