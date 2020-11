Biden se obratio Trumpu: Ovo što izvodi je velika sramota

Novoizabrani američki predsjednik Joe Biden obratio se u utorak javnosti otkrivši kako od subote, kada je proglašena njegova izborna pobjeda, nije razgovarao s aktualnim predsjednikom Donaldom Trumpom. Ipak, u šali je rekao kako se veseli razgovoru s njim, piše Guardian.

Odgovarao je na novinarska pitanja o tomu kako gleda na Trumpovo izbjegavanje priznavanja poraza. Ustvrdio je kako je to velika sramota.

– Kako da ovo kažem? To neće pomoći njegovu predsjedničkom nasljeđu. Nadam se, a to sam shvatio i iz razgovora s međunarodnim liderima, da su američke demokratske institucije dovoljno snažne da izdrže do 20. januara 2021. godine – rekao je Biden.

Novoizabrani predsjednik tijekom svoje je konferencije rekao i kako je tranzicija vlasti tek počela.- Činjenica je da ne mogu prihvatiti našu pobjedu u ovom trenutku – rekao je Biden.

No, dodao je kako se nadao da će izbjeći Trumpove pravne akcije kojima se pokušava osporiti njegova pobjeda.

– Ništa neće usporiti naše napore – rekao je dok se njegov tim priprema za preuzimanje vlasti u SAD-u, javlja Guardian, a prenosi Jutarnji.

Autor: Vijesti.ba