Biden se obratio javnosti: Jasno je da pobjeđujem

Bivši američki potpredsjednik i kandidat Demokratske stranke na predsjedničkim izborima Joe Biden u srijedu navečer obratio se novinarima u Wilmingtonu, u saveznoj državi Delaware.

– Dobro večer svima. Kamala i ja samo ovdje da damo kratku izjavu. Vjerujem da ćemo više moći reći kasnije danas ili sutra.



Dragi Amerikanci, jučer se potvrdilo da je demokracija srž Amerike – usprkos epidemiji više od 150 milijuna ljudi je glasalo. Ako smo imali nekih sumnji u vlast od ljudi i za ljude, sada ih više nemamo. Ovdje moć dolazi od ljudi i njihova volja i samo ona utvrđuje tko će biti predsjednik SAD-a. A sada, nakon duge noći brojanja, jasno je da stojimo dovoljno dobro da ćemo pobijediti. Ne kažem ovdje da smo pobijedili, nego da ćemo, kad se svi glasovi prebroje, pobijediti.



U Wisconsinu smo slavili s prednosti od 20.000 glasova, kao i Trump 2016. godine, u Michiganu vodim s 35.000 glasova, a vjerujem da dobro stojim u Pennsylvaniji gdje dobivamo više od 78 posto svih glasova poslanih poštom.



I ono što mi je vrlo važno, pobjeđujemo na nacionalnoj razini u ukopnom broju glasova. Štoviše, Kamala i ja dobili smo ih dobili više nego bilo tko u povijesti ove države. Postat ćemo, vjerujem, tek četvrti tim koji je pobijedio predsjednika nakon njegova prvog mandata.



Ovo je bila teška kampanja, ali nakon nje napravit ćemo ono što treba. Smanjiti temperaturu, ujediniti ljude, liječiti, saslušati jedni druge. Znam da to nije lako, ali znam i da moramo prestati suparnike tretirati kao neprijatelje ako želimo napredovati. Ja se kandidiram kao demokrat, ali vladat ću kao američki predsjednik. To je institucija koja zahtijeva dužnost i brigu za sve Amerikance. Radit ću jednako snažno za one koji nisu glasali za mene, kao i za one koji glasali za mene.



Amerika je preživjela previše toga da bi odustala od svoje demokracije. Mi ljudi, nećemo biti utišani, zlostavljani, niti pokoreni.



Ovo neće biti samo moja ili naša pobjeda. Ovo će biti pobjeda za Ameriku. Neće biti plave ili crvene Amerike, nego samo Sjedinjenih Američkih Država.

Autor: Jutarnji.hr