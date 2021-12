Biden dao četiri sedmice da se spriječi invazija na Ukrajinu

Joe Biden, predsjednik SAD dao je svojoj administraciji rok od četiri sedmice da spriječe invaziju na Ukrajinu, koju Rusija planira, javlja CNN.

Naime, kako navodi pomenuti medij, sankcije na kojima radi Washington za slučaj potencijalnog rata su “sveobuhvatne i hitne” i mogu nanijeti značajnu štetu ruskoj ekonomiji i njenom finansijskom sistemu u cjelini.

Neki sagovornici CNN-a su kazali da sadašnja administracija ipak pravi greške, dok Moskva ne uzima za ozbiljno prijetnje SAD-a. Među kritičarima su general Ben Hodges, raniji komandant američkih snaga u Evropi (LANDCOM), koji je kritikovao izjavu Bidena da Wasington ne namjerava da pošalje svoje snage u Ukrajinu.

“Slažem se da sada nije vrijeme za vojne akcije SAD-a. Međutim, zašto to javno govoriti? To izgleda kao ustupak, nakon čega Kremlj samo povećava svoje zahtjeve”, rekao je on.

Posljednjih nekoliko sedmica u ukrajinskim i zapadnim medijima pojavljuju se vijesti da se ruska vojska sprema za invaziju na Ukrajinu. Između ostalog, agencija Bloomberg, pozivajući se na neimenovane izvore, saopćila je da američke obavještajne službe smatraju da Rusija ima takve planove za početak 2022. godine. Moskva je sve ove navode kategorično negirala, prenosi Sputnik.

