Biden: Ako ja ne pobijedim, čekaju nas još četiri godine Georgea

KANDIDAT za američkog predsjednika Joe Biden govorio je jučer na događaju za prikupljanje novca za provođenje kampanje.

Radilo se o eventu uz koncert koji se odvio online, a nastupili su Jon Bon Jovi i Foo Fightersi kao i A$AP Ferg.

Biden govorio o još četiri godine Georgea

Biden je odgovarao na pitanja moderatora, Georgea Lopeza i analitičarke CNN-a, Ane Navarro, kada je rekao kako SAD, ako on ne pobijedi, čekaju još četiri godine Georgea.

“Glasat ćemo, po meni, doslovno o karakteru zemlje. Još četiri godine Georgea… Ovaj…Georgea, naći ćemo se u poziciji da ćemo, ako Trump bude izabran, biti u drugačijem svijetu”, ispričao je.

Izbore je nazvao i izborima s najvećim posljedicama u puno, puno vremena. Cijelo vrijeme je uz njega sjedila supruga Jill.

Ne zna se na kojeg je Georgea Biden mislio, ali valja napomenuti kako je George W. Bush bio predsjednik SAD-a 2008. Tada se kandidirao Barack Obama kojemu je potpredsjednik bio Joe Biden. Bush se tada nije kandidirao jer je već odradiio dva mandata.

Joe Biden confuses President Trump with George W. Bush: “because of who I’m running against…George, ah, George” pic.twitter.com/ujAni2Q7Gh