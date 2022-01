Bh. rukometaši večeras otvaraju nastup na EURO-u

Evropsko prvenstvo za rukometaše u Mađarskoj i Slovačkoj počinje danas. Reprezentaciju Bosne i Hercegovine na startu čeka najteži mogući ispit.

Zmajevi večeras u susretu prvog kola grupe E igraju protiv jednog od najvećih favorita za osvajanje titule, Švedske.



Naš nacionalni tim je hendikepiran, s obzirom da su pred put pozitivne nalaze na Covid dobili Elmir Građan, Admir Ahmetašević, Dino Hamidović i Alen Ovčina, dok bi Skandinavci trebali nastupiti u kompletnom sastavu, iako je do zadnjeg trenutka bio upitan dolazak sjajnih krila Pellasa i Wannea.



No, predaje nema, jasno to poručuje i golman Benjamin Burić:



“Nemamo šta izgubiti protiv favorita grupe. To je jedna od najboljih selekcija Evrope, mi možemo samo da dobijemo. Ja lično, ali i ostali momci, jedva čekamo tu utakmicu da pokažemo šta smo trenirali”.



Što se samog EP tiče, na rasporedu će biti 65 utakmica, a ona, kojom će se prvenstvo otvoriti zvanično, bit će odigrana 13. januara od 20.30 između Mađarske i Nizozemske pred 20.000 ljudi.



Branilac titule, Španija, prvi meč igra danas od 18 protiv Češke u sklopu grupe u kojoj su i izabranici bh. selektora Ivice Obrvana.



Utakmice grupe E igraju se u Bratislavi. Ondrej Nepela Arena rekonstruisana je 2011. godine, kada su ubačeni namoderniji elementi za organizovanje velikih priredbi.



Prije pet godina tu je održano Svjetsko juniorsko prvenstvo za rukometaše. Kapacitet dvorane je 10.050 mjesta, ali će biti dozvoljeno prisustvo 2.500 gledalaca zbog epidemioloških mjera.



Susret BiH – Švedska počinje u 20.30 sati, uz direktan TV prenos na kanalu Arena Sport 1.

Autor: SCsport.ba