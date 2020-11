Bh. reprezentacija danas igra protiv Nizozemske

Nogometna reprezentacija BiH danas sa početkom u 18 sati u okviru 5. kola UEFA-ine Lige nacija igra utakmicu protiv Nizozemske. Zbog prethodnih loših rezultata, samo pobjeda dolazi u obzir da Zmajevi ne bi ispali iz A lige ovog takmičenja.

Uoči večerašnjeg susreta Lige nacija s Bosnom i Hercegovinom (18:00), selektor reprezentacije Nizozemske, Frank de Bur (De Boer), poručio je kako njegov tim želi ostati u Ligi „A“ i igrati s najboljim selekcijama Evrope.

– Igrate protiv najboljih reprezentacija u Evropi. Mi, Nizozemska, stvarno želimo biti tamo. Učinit ćemo sve da to postignemo. Prvo sutra moramo pobijediti – rekao je De Bur na jučerašnjoj press konferenciji.

De Bur se uoči ovog meča susreo s brojnim problemima, što zbog koronavirusa, što zbog povreda. Ostao je bez nekoliko važnih igrača poput Teuna Kopmajnersa (Koopmeiners), Stivena Bergvajna (Steven Bergwijn), Tonija Vilene (Tonny Vlhena) i Nejtana Ejka (Nathan Ake).

– Na klupi imamo dovoljno svježih igrača koji mogu zauzeti njihovo mjesto. Kostur tima će biti isti – rekao je De Bur.

Naš as iz Barcelone, Miralem Pjanić, večeras bi protiv Nizozemske trebao biti najjači adut „Zmajeva“.Nizozemci imaju dosta problema, vidjeli smo rezultate, ali ostaju dobra reprezentacija, rekao je Pjanić i dodao:

– Bit će to vrlo dobar protivnik, vidimo da imaju individualni kvalitet. Mi nismo u najboljoj situaciji, ostale su nam dvije utakmice Lige nacija i nadamo se da ćemo na što bolji način završiti ciklus. Bit će novih stvari i na nama je da završimo što bolje.

Selektro Dušan Bajević istakao je da je sigurno je da će pokušati uraditi najbolje.

– Imali smo nesreću da smo zadnju utakmicu odigrali, ne toliko loše, ali smo izgubili i tako smo pokvarili nastup koji nas očekuje. Nizozemska ima veliki broj kvalitetnih igrača. Vjerujem da će igrači biti odgovorni, kao što su to bili i dosad. Na nekim utakmicama smo igrali dobro, ali nismo imali rezultat. Nastavljamo iz utakmice u utakmicu do kraja i vidjet ćemo šta će biti – rekao je Bajević.

Selektor Bajević danas očekuje težu utakmicu, nego što je bila prva u Zenici (0:0).

– Niko ne može reći kakav ćemo rezultat imati, ali odgovorno i snažno moramo igrati. Ovdje nam je potrebna i sreća i njeno iskorištavanje od strane igrača – ističe Princ s Neretve, koji se potom osvrnuo i na otkaze.

Prije svega, našem timu će nedostajati Edin Džeko, ali i Toni Šunjić, Ermedin Demirović…

– Ipak, imamo i igrače koji žele igrati i pokazati da im je mjesto u reprezentaciji. Imali smo i ranije probleme sa koronavirusom, kako je ostalima tako je i nama. Mi smo pozivali igrače, a kasnije smo imali otkaze, pa smo pozvali i Ermedina Demirovića. Željeli smo dati šansu svakome, ali ne možemo svima dati šansu, nije to samo Demirović. On ne može igrati sutra (zbog žutih kartona – op. a.). Ipak, ima i mlada reprezentacija vrlo važan meč i najbolje je da ide tamo…

Kada je u pitanju sastav za današnju utakmicu, Bajević dan ranije nije želio izdiktirati startnu postavu.

– Sastav imamo, ali on nikada nije 11 igrača. Tu su još dvojica-trojica na koje još možemo računati, ali danas ćemo sve znati. Nizozemska neće odustati od svoje igre, ali im neće biti lako i ko bolje počne, ići će do kraja. Bit će brzi i jaki, zavisi i kakvo će vrijeme biti. Dosta drže loptu, ali to ne mora značiti da će biti bolji – zaključio je Bajević.

Autor: Vijesti.ba