BH blok protiv formiranja VM BiH, predlaže izbor Predsjedništva u Parlamentu BiH

Predstavnici BH bloka obratili su se danas javnosti u zgradi institucija BiH o aktuelnoj političkoj situaciji. Pred medije su izašli predsjednici SDP-a i NS Nermin Nikšić i Predrag Kojović te potpredsjednik DF-a Dženan Đonlagić.

Predstavili su principe i kriterije BH bloka za uspostavu državne vlasti BiH.

-Značajan broj kriterija se odnosi na izborno zakonodavsto, gdje govorimo o uvođenju elektronskog glasanja i indentifikaciji birača. Svakako i provođenje odluka pred Sudom za ljudska prava u Strazbzru. Želja je da izmjenama Izbornog zakona provedemo te odluke i ukinemo trenutnu diksriminaciju. Krećemo se u pravcu da svi građani imaju jednaka prava – da biraju i budu birani. Postoji i mogućnost kako bi mi to u konačnici riješili, postoji mogućnost vraćanja modifikovanom prijedlogu iz Aprilskog paketa da se članovi Predsjedništva BiH biraju iz Parlamenta BiH, rekao je Nikšić.

Dodao je da je jedna od ključnih tema i pitanje popunjavanja izbora Doma naroda te pitanje uvođenja vanrednih izbora.

-Jedna od stavki je i odgovornost CIK-a. Insistiraćemo na njihovoj odgovornosti, na onome što smo imali za jako kompromitovan izborni proces u BiH. Ono što će svima zapeti za oči jeste tema uvođenja nekih drugih ministarstava na državnom nivou, npr. Ministarstva za evropske integracije, ministarstva obrazovanja, kulture i sporta, kao i drugih ministarstava, rekao je Nikšić i dodao:

Zabrinuti smo činjenicom da je postojala, i formirla se većina u CIK-u da se donese neustavno Uputstvo CIK-a u kojem se probao naći neki miks da su svi nezadovoljni, pa je uzet popis iz 2013. godine pa su i tu ispunili nalog HDZ-a. Posebno me čini nesretnim reakcija EU koji su požurili da pozdrave ovaj rad CIK-a. Oni su bili ključni i da spriječe CIK da ponovo broje listiće nakon izbora. Žele li nam poručiti da se BIH dijeli na tri multietničke državice. Mi ćemo kao BH blok povesti pravnu bitku protiv ovakvih odluka CIK-a i do toga rješenja, ko god krene u relaizaciju ovih neustavnih odluka, pristaje na podjelu zemlje i to bismo smatrali izdajom BiH.

Dženan Đonlagić je rekao da će BH blok iskorisitit sve pravne mehanizme da Ustavni sud BIH da svoje mišljenje prema Uputstvu CIK-a.

-Apelant će biti Željko Komšić. Uvjereni smo da je CIK brutalno prekršio Ustav. Članovi CIK-a su se vodili političkim ciljevima, ali Ustav ne podrazumjeva niti prepoznaje bilo kakve pravne kompromise.

Vjerujemo da konstituisanje novog VM BIH ne bi trebalo biti urađeno prije nego se razriješi ova kriza. Konstituisanje VM BIH bez vlasti u Federaciji dovelo bi do mostarizacije cijele BIH. Politički ciljevi HDZ-a i SNSD su ući u VM, a Federaciju ostaviti da se valja u političkom blatu. Čovič je to objašnjavajuči riječju inšalah – što je u prijevodu značilo ne zanima me i nećete dobiti vlast u Federaciji, rekao je Đonlagić.

Autor: Vijesti.ba