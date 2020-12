Bevanda: Podržavam aranžman sa MMF-om, nismo pretjerano zaduženi

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Vjekoslav Bevanda izjavio je da podržava novi aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom jer donosi i potrebne reforme.

– Podržavam novi aranžman sa MMF-om jer donosi i potrebne reforme na koje se nekada lakše odlučimo uz tuđu pomoć. Ipak, sve je na nama da dogovorimo i realizujemo. U ovoj fazi dogovora važno je povesti računa o svakom detalju jer ne želim da poslije bude kako se nešto može tumačiti ovako ili onako – rekao je Bevanda za Večernji list.



On je istakao da uvijek insistira da se prvo poštuje Ustav i zakon, pa onda dogovor uklapati u te okvire.



– Bitno je da se postigne dogovor o svakom kreditnom ugovoru i zato se i pregovara, zato se uključuju svi nivoi vlasti koje su korisnici kredita. Kod MMF-a imamo memorandum i pismo namjere i važno je sve precizno definisati da se ne sporimo o raspodjeli kao prošli put i da se, najblaže rečeno, brukamo – naveo je Bevanda.



On je rekao da je imao sastanke sa izvršnim direktorom MMF-a Pulom Hilbersom i šefom Misije Martinom Petrijem sa kojim je razgovarao o novom aranžmanu.



– Sudeći prema izjavama i nekim zajedničkim sastancima, prihvatljiv je i aranžman i odrednice iz Pisma namjere i za ostale učesnike, jer, napominjem, da novac iz aranžmana sa MMF-om koriste entiteti, uplaćuje se na njihove račune – naveo je Bevanda.



On je objasnio da BiH traži sklapanje tridesetšestomjesečnog proširenog aranžmana sa MMF-om u vrijednosti oko 1,5 milijardi KM.



– To što nam kvazi-analitičari, propali političari i ekonomisti van struke govore da nije momenat, ne znači ništa, osim politikantstva. Niti smo pretjerano zadužena zemlja, niti bi MMF sa nama ulazio u takav aranžman, kao ni ostale finansijske institucije. Redovno vraćamo kredite i nije u pitanju naša finansijska stabilnost – naglasio je Bevanda.

Autor: Srna