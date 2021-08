Bešić: Kad sam doživio povredu ligamenata svi su me zaboravili, ne paničim oko pronalaska novog kluba

Muhamed Bešić je u posljednje dvije godine potpuno nestao s fudbalske mape, pošto je posljednju zvaničnu utakmicu na klupskom nivou odigrao 25. januara 2020. godine.

Tada je nastupio za Sheffield United, kojem ga je Everton te sezone bio posudio, a Bešić je bio strijelac u tom meču FA Kupa protiv Millwalla.

Od tada je nastupio u dvije utakmice za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, a ni u njoj ga nema već godinu dana.

Ovog ljeta Bešić traži novi klub, a u tome još nije uspio uprkos tome što je slobodan igrač. Povezivao se s Ferencvarošem, Basaksehirom i nekoliko njemačkih klubova, ali zasad nije došlo do saradnje.

Bešić je jako strpljiv, a ovih dana govorio je za Liverpool Echo. Rekao je i kako je mnogo naučio o životu u proteklom periodu.

“Ne paničim oko pronalaska novog kluba jer vjerujem u Boga”, rekao je Bešić koji se polako primiče tridesetoj – u septembru puni 29 godina.

“Kada sam doživio povredu ligamenata, svi su me zaboravili. Došao je novi trener, život je krenuo dalje. Sjedite sami i želite da idete odavde, sa petogodišnjim ugovorom i svim tim ljudima koji su te iznenada zaboravili. I tako sam otišao u Championship”, dodao je bh. veznjak ja Liverpool Echo.

“Sa mojim kvalitetom, mogao sam zaboraviti na top pet ekipa, ali za Everton i ostale klubove mogao sam igrati sa lakoćom. Ovo vrijeme me je naučilo da razmišljam mnogo o životu, to je blagoslov. Nisam igrao Premier ligu, ali to je bilo stvarno dobro vrijeme”, zaključio je Bešić.

