Beogradski studenti: Ako nas ne ubije korona, ubiće nas ovaj sistem (VIDEO)

Studenti u Beogradu okupili su se sinoć ispred zgrade Skupštine Srbije izražavajući nezadovoljstvo povodom odluke predsjednika države Aleksandra Vučića, da se sjutra isele iz domova zbog povećanog broja slučajeva zaraženih koronavirusom.

“U potpunosti smo se spontano okupili kad smo saznali da će nas iseljavati. Naš jedini zahtjev je bio da nas ne iseljavaju iz domova zato što to ugrožava zdravlje naših porodica. Zahtjevi su se sada malo proširili, a to je dodatni rok za studente koji su pozitivni na test, a pojavio se i zahtjev da se pojavi ministar Šarčević i porazgovara sa predstavnicima studenata u što kraćem roku. Sa protestima ćemo najvjerovatnije nastaviti sve dok nam se ne ispune zahtjevi”, rekao je jedan od nezadovoljnih studenata za Nova.rs na protestu ispred Skupštine.

“Doktori, Krizni štab, svi su rekli da su studenti rezervoar virusa. Stoga, razlog što mi ne želimo da odemo kućama je briga prema našim roditeljima. Mi nemamo tu informaciju koja se plasira u medijima da u studentskim domovima ima korone. Znamo da su se pojedini studenti razboljeli, ali isto tako, studenti nose maske, odgovorni su i zaista nema potrebe za ovako naprasnim reakcijama da se studenti šalju kući”, kazao jedan student.

“Nakon izbora su rekli da nema problema, sad odjednom ima problema. Ljudi ne mogu da izađu na ispite. Ako izgube ispite, izgubili su budžet i svoju budućnost. Došli su ovdje pošteno da se bore i zarađuju svoje ocjene i država je dužna da im izađe u susret, a ne da ukida preko noći kako joj se ćefne i da mi to treba da slušamo. To je nedopustivo. Ako nas ne ubije korona, ubiće nas sistem koji ovo dozvoljava. Oni koji se deklarišu da su predstavnici studenata u SPUB-u, to nisu. Napravili su dogovor sa režimom ne pitajući studente, pritom nisu maknuli prstom. Poruka vlasti je da se odavde ne pomeramo dok ministar prosvjete Mladen Šarčević ne bude došao da razgovara”, poručuje jedan od studenata Filozofskog fakulteta.

Beogradski studenti su sinoć nakon saopštene odluke predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da se zbog povećanog broja slučajeva zaraženih koronavirusom od danas zatvaraju studentski domovi, zbog čega će studenti morati da se isele, izašli na ulice glavnog grada, a krajnja destinacija im je Skupština.

Studenti su tokom protesta istakli da neće odustati od iskazivanja nezadovoljstva zahtijevajući da se donesena odluka promijeni, te da studenti nisu neodgovorni kao što se predstavlja i da nose maske.

Mnogi su na pominjanje predsjednika i njegove odluke vikali “Uaaaa” i oštro reagovali povicima negodovanja na optužbe nadležnih da su oni krivci za širenje koronavirusa u Beogradu, a dozivali su i ministra prosvjete, Mladena Šarčevića i istakli da neće odustati dok se on ne pojavi.

Studenti su najavili da će danas u 10 časovaodržati protest na platou kod Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Autor: Nova.rs