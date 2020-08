Bejrut: Građani upali u vladinu zgradu

Grupa libanskih demonstranata, uključujući penzionisane vojne oficire, upala je u zgradu Ministarstva spoljnih poslova u glavnom gradu Bejrutu, u okviru protesta koji su izbili poslije velike eksplozije u utorak.

Demonstranti su rekli da će Ministarstvo biti štab “revolucije” i pozvali Vladu da podnese ostavku. Penzionisani vojni oficir Sami Ramah pročitao je saopštenje na stepenicima zgrade pošto su desetine demonstranata silom ušle u nju.



“Ova uprava mora da siđe”, rekao je on.



Demonstranti su nosili zastave sa nacrtanom stisnutom pesnicom, kao simbolom protesta protiv Vlade širom zemlje. Skoro 200 demonstranata je ušlo u zgradu i spalilo neka dokumenta i fotografije predsjednika Libana.



Ostalo je nejasno kakvi su to dokumenti bili.



Gnijev protiv Vlade porastao je poslije eksplozije u bejrutskoj luci, u kojoj je poginulo skoro 160 ljudi, a povređeno 6.000, dok se desetine vode kao nestale. Pričinjena šteta se procenjuje na 10 do 15 milijardi dolara, a oštećeno je 6.200 zgrada i stotine hiljada ljudi su ostale bez krova nad glavom.



“Ostavka ili vješanje”, pisalo je na transparentima koje su nosili demonstranti.



Oni su na jednom plakatu ispisali imena poginulih preko fotografije ogromnog oblaka u obliku pečurke na mjestu eksplozije.



“Ovdje smo za vas”, pisalo je na plakatu.



Pripadnici jedinica za rasturanje nereda su suzavcem rastjerivali su demonstrante koji su pokušali da preskoče prepreke postavljene oko zgrade Parlamenta. Crveni krst je saopštio da je najmanje četvoro ljudi povrijeđeno, prenosi Beta.