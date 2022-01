Bassuener pojasnio kako EU može posegnuti za sankcijama

Novu objavu sankcija Miloradu Dodiku i Alternativnoj Televiziji za Glas Amerike komentira stručnjak za Balkan nevladinog Savjeta za politiku demokratizacije Kurt Bassuener.

“Ovakav potez je onoliko dobar koliko god može biti, šalje dobru poruku, ali ne znam koliko će zapravo toga promijeniti, jer je većina sredstava koja se trebaju zamrznuti, kao i većina putovanja na koje to treba imati efekta, u EU.

Značaj najnovijih sankcija će biti jasniji kada budemo vidjeli da li ima ključnih igrača u EU, među zemljama članicama, koji će primijeniti restriktivne mjere.

Njima za to ne treba jedinstven stav, potrebna im je većina od 55% među zemljama članicama, i 65% većine među stanovništvom. Ali morali bi se pokrenuti mnogo dalje od toga kako bi se tim pitanjem pozabavili.

Ovo bi tako bila šansa za Njemačku, i Njemačka bi to trebala predvoditi, a druge zemlje, kao zemlje Beneluxa, zatim Češka, skandinavske zemlje, trebale bi porepoznati da je ovo prilika da pokažu da mogu primijeniti takve restriktivne mjere na koje su pristale prije 10 godina, upravo zbog ovakvih izazova za mir.

I oni bi tako mogli nadglasati Mađare i Slovence, ukoliko se Slovenci priklone Orbanu. Oni ne predstavljaju prepreku samo ukoliko postoji ključna većina i volja unutar unije, ali moraju doći na sastanak Vijeća EU sa tom ključnom većinom. Bez nje, ne vjerujem da će ove sankcije previše utjecati na Dodikovo ponašanje.

Što se tiče Alternativne televizije, to je za mene bilo stvarno iznenađenje. Ako ste htjeli govoriti o Dodikovoj kontroli nad medijima, onda bi se to vjerovatno trebalo odnositi na Radio televiziju RS-a. Zato moram reći da taj dio nisam očekivao.

Ove sankcije su zapravo ponavljanje sankcija koje već postoje samo u okviru poglavlja o novim sankcijama. Nema ništa fundamentalno novo, nema novih nekretnina, ili bilo šta tako.

To je tek još jedan pokušaj da se odašalje poruka. Ali ako oni zaista žele zaustaviti Dodika da radi ono što radi, onda moraju biti voljni iskazati silu i u Bosni ponovo uspostaviti strah od posljedica. A to bi značilo vojne snage na terenu i jasan stav da se secesija neće dozvoliti. A to nije poruka koja je odaslata ni iz Washingtona niti Brisela ili Berlina.”

Autor: Vijesti.ba / VOA