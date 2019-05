Barca napunila mrežu Liverpoola i zakoračila u finale, Redsi promašivali nemoguće

Barcelona je ostvarila ubjedljivu pobjedu u prvoj utakmici polufinala Lige prvaka protiv Liverpoola (3:0) i tako došla na korak do finala najjačeg klupskog takmičenja na svijetu.

Početak utakmice je bio uzbudljiv, a prvu veću šansu imao je Messi u 14. minuti kada je njegov udarac izblokiran. Katalonci su poveli u 26. minuti kada je Alba uputio sjajnu loptu za Suareza, koji je fantastično iskoristio prostor i pogodio za 1:0.

Veliku šansu za Liverpool u nastavku nije iskoristio Sadio Mane. Početkom drugog polvremena Milner je šutirao, a odlično odbranio Ter Stegen. Nedugo nakon toga udarac je uputio i Salah.

Redsi su nastavili promašivati, a u 59. minuti još jednu šansu imao je Milner. Barcelona je u nastavku kaznila te promašaje. Prvo je u 75. minuti Suarez pogodio prečku, a lopta se odbila do Messija koji se ušetao u gol Liverpoola za 2:o.

Fenomenalni Argentinac je u 82. minuti magijom iz slobodnog udarca doveo Barcu u prednost od 3:0, a to mu je bio 600. pogodak udresu Barcelone i to na simboličan datum. Naime, na današnji dan postigao je svoj prvi gol u dresu Katalonaca.

Nedugo nakon toga Firmino je imao veliku priliku, kao i Salah, koji je pogodio stativu. Barca je izvela i neke kontre, međutim na kraju ipak se rezultat više nije mijenjao. Ostalo je 3:0.

