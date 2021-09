BAKIR IZETBEGOVIĆ UPOZORIO: “Schmidt to ne bi smio uraditi i svoj autoritet na taj način uništiti!” (VIDEO)

Bakir Izetbegović, predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) u večerašnjem ekskluzivnom intervjuu na N1 govorio je o brojnim temama, a između ostalog, i o izmjenama Izbornog zakona te slučaju Dženan Memić i radu pravosuđa.

Odgovarajući na pitanje hoće li Christian Schmidt, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, nametnuti novi Izborni zakon, Izetbegović je kazao da priželjkuje da OHR nametne ono što nosi transparentnost i integritet procesa.

“Ako političari nisu spremni odreći se mehanizama da kontrolišu izborni proces i da namiještaju rezultate, onda bi to trebao uraditi OHR. Taj dio bi nam iznimno pomogao da nametne (transparentnost), da ne bude sumnje da su izbori namješteni. A ako nametne Izborni zakon u dijelu koji se tiče konkretno izbora hrvatskih predstavnika, mislim da to ne bi smio ni trebao uraditi ni svoj autoritet na taj način uništiti. Hrvati imaju svoju frustraciju i traže izmjenu Ustava da ne bude više Hrvat član Predsjedništva BiH već hrvatski član, da ga faktički Hrvati biraju što ustavotvorac nije htio. Dakle, imate Hrvata, Srbina i Bošnjaka koji zastupaju cijelu BiH i trebaju ovisiti o volji glasača iz sva tri korpusa. Ne zastupaju samo po jednog od tih naroda, međutim, ako Hrvati insistiraju na tome i bude neka preteška frustracija koja će destabilizovati odnose u BiH, može se izaći tome ususret rješavajući presudu Sejdić-Finci da se ukinu prefiksi da nema ni Bošnjaka, ni Hrvata, ni Srba. Ususret se tome može izaći indirektno kroz aprilski paket, međutim, tada treba paziti i na stranke koje su multietnične, ne smije se ubiti razlog za njihovo postojanje”, pojasnio je Izetbegović.

Dalje navodi da svaki konstitutivni narod ima pravo biti predstavljen i na zaštitu vitalnog nacionalnog interesa.

“Nema pravo zaustaviti formiranje nove federalne vlade što nam rade zadnje tri godine. Nema pravo zaštititi kladioničare u BiH koji okrenu više novaca nego BH Telecom i Elektroprivreda zajedno to je onda samo lični, a ne vitalni nacionalni interes. Nemaju pravo kao manjina u Parlamentu nametnuti svoju volju većini, to nije demokratija. Nadam se da će se više involvirati međunarodna zajednica kada smo sada došli do ovog nivoa, a jasno je, ako hoće člana Predsjedništva neka onda naprave ustupak u Domu naroda. Mi smo spremni da kroz rješenje presude Sejdić-Finci dopustimo da dobiju šta žele”, naveo je.

Bilo je govora i o slučaju Dženan Memić, kada je Izetbegović rekao da je SDA snažno stala uz porodicu Memić još prije četiri godine i suprotstavili indolentnom odnosu Tužilaštva.

“Želimo da se na čistac istjeraju sve te stvari. Vrlo je sumnjivo šta se desilo tog dana na Ilidži. I mi i dalje stojimo uz porodicu Memić. Dalje ne znam šta bih mogao kazati. Gospodin Memić je prije četiri-pet godina bio kod mene i razgovarao sa mnom te je i on to poslije više puta ponovio u javnosti. Dakle, ne znam ja tu stvar, gospodin Memić tvrdi da on zna i ne bih htio sada da prozivam čovjeka, ali ako zaista bilo šta zna, a rekao je to javno, neka kaže to Tužilaštvu. SDA je stala uz porodicu Memić i to je sve od politiziranja kada smo mi u pitanju. U toj smo mjeri politizirani, međutim, ta porodica navodi da SDA stoji iza toga, da se nešto krije, čak se i moje ime spominje što smatram da nije fer i uredu. Mi smo čak i pozvali našim zadnjim saopćenjem pozvali porodicu da ne dopusti da bude uvučena u politiku, političke obračune, manipulacije i nasumnična optuživanja”, kazao je Izetbegović.

Dalje je naveo da Tužilaštvo BiH ne smeta ni Dodiku, Čoviću, Radončiću, Čamparama, Konakoviću te da je upravo on apelovao na porodicu Memić da ne dopuste da budu uvučeni u odbranu takvog Tužilaštva.

“To Tužilaštvo progoni naše generale, a čuva A listu iz Haaga ljudi koji su napravili užasne zločine npr. u Vlasnici i to stoji u ladici i čeka. Ali zato oni progone Fadila Novalića (Respiratore) i diplomu Osmana Mehmedagića. Uopće nije sporno da se ispituju ni ti predmeti (Novalić i Mehmedagić op.a.), ali kada imate 15 godina star predmet za koje znate ko je kriv, a vi radite nešto sasvim drugo onda se zna da je to naručila aktuelna politika. To je kreće od dvojca Čampara, jedan radi u Tužilaštvu drugi u politici. Oni to rade da se bore protiv SDA i za poziciju”, poručio je Izetbegović.

Autor: Slobodna-bosna.ba / N1