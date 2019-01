Bakir Izetbegović opisao Milorada Dodika: On je robusan, sposoban političar, drzak i hrabar

Pustit ćemo šest mjeseci da prođe, pa ćemo vidjeti kako ćemo dalje i ko će i kada predati apelaciju za promjenu imena Republike Srpske, kazao je u intervjuu na BHT1 predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović.

Prvi čovjek SDA objašnjava da je cilj inicijative za promjenu imena Republike Srpske da se razbude neke snage, koje mogu pomoći da se zaustavi diskirminacija Bošnjaka i Hrvata u ovom entitetu.

„Gospodin Dodik je jedan robusan, sposoban političar, drzak, hrabar, koji polako isprobava dokle može ići, vrijeđajući OHR, američkog ambsadora, odlikujući ratne zločince, pozivajući Srbiju da podrži otcjepljenje Republike Srpske. To su nezamislive stvari na koje se polako svi naviknu. Sad gospodin Dodik očekuje da mi podržimo čovjeka koji će biti njegov instrument u Vijeću minsitara (Zoran Tegeltija op.a.), a otvoreno kaže da neće raditi po Ustavu i zakonu. Vrijeme je da podvučemo crtu i kažemo da ne može tako. Svi će napraviti neki kompromis. Ono što očekujemo od srpske strane jeste ni manje ni više nego da se drže Ustava BiH i zakona“, poručio je Izetbegović.

Izetbegović smatra da se sve što je do sada doneseno od zakona i strategija u BiH mora poštovati, i to je uvjet za saradnju.

„Ako SNSD bude poštovao Ustav i zakone, imamo novo Vijeće ministara u roku od 15 dana. Dakle, do njih je. Zaustavit će se evropski put BiH, ako nemamo novih vlada. Ne može se sa starim vladama u tehničkim mandatima kretati na evropskom putu, a ovih dana se predaju odgovori na Upitnik Evropske komisije. To će biti jedan pritisak, da se naprave domovi naroda, nova struktura vlasti, jedan pozitivni pritisak da se te stvari urade, i ja se nadam da možemo stići te rokove kao prošli put, a to je kraj marta mjeseca“.

Autor: Radiosarajevo.ba