Bakir Izetbegović: Mi držimo ovu zemlju jedinstvenom. Svaku krizu će SDA riješiti

U Multimedijalnoj sali Općine Novi Grad Sarajevo održana je svečanost povodom 31.godišnjice osnivanja Općinskog odbora Stranke demokratske akcije (SDA) Novi Grad, javlja Fena.

Svečanosti je prisustvovao i predsjednik SDA Bakir Izetbegović, koji je, obraćajući se prisutnima, podsjetio na izazove i poteškoće sa kojima su se SDA i svi građani ove sarajevske općine suočavali u prvim godinama od nastanka stranke.

– Nije ostalo kamena na kameni, ali ljudi su ostajali, vraćali se i branili dalje – izjavio je Izetbegović.

Izetbegović je pohvalio novo rukovodstvo OO SDA Novi Grad. Također se osvrnuo na bivše zvaničnike SDA koji su u proteklom periodu napustili tu stranku.

Imat ćemo uspješniju privredu, veći izvoz

– Ovo je zona stresa, ovo je zona tegobe, gdje vas svi napadaju. Teško je to nositi. Puno je lakše malo se izmaći u stranu i kritikovati svoju dojučerašnju stranku. To i rade. To je kukavički i izdajnički – poručio je Izetbegović.

Predsjednik SDA je kazao da je, kad god je teško, potrebno prisjetiti se kroz šta su članovi SDA, građani Novog Grada, cijelog Sarajeva i Bosne i Hercegovine prošli.

– Treba ponavljati istine. Ono što smo za deset godina prošli, drugi nisu za 100 godina – kazao je Izetbegović.

Govoreći o rezultatima Vlade FBiH, Izetbegović je kazao da je ta Vlada uspjela napraviti 2021. godinu najboljom godinom nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma.

– To brojke govore. To nije mišljenje predsjednika SDA. Mi ćemo, ja mislim, već u novembru imati izravnan broj zaposlenih sa onim predpandemijskim.

Imat ćemo uspješniju privredu, veći izvoz, veću akumulaciju u budžete nego 2019. godine. To je u ovim okolnostima uspjeh – izjavio je Izetbegović.

Izetbegović je istaknuo da se nikada neće odricati ljudi koji rade dobar posao. Također je konstatirao da je SDA od Bošnjaka napravila faktor bez kojeg se ništa u regionu ne može odlučivati.

– Mi držimo ovu zemlju jedinstvenom i ipak je pomjeramo u pravom smjeru kada su u pitanju svi bitni procesi. Mi to držimo i guramo naprijed. I svaku krizu će SDA riješiti – poručio je Izetbegović.

O aktuelnoj krizi izazvanoj blokadama stranaka sa sjedištem u entitetu RS je kazao da je najteža postratna, a kao uzrok je identifikovao velikosrpski nacionalizam koji je u različitim intenzitetima prisutan u posljednjih 150 godina, a eskalirao je tokom posljednje agresije. Cilj eksponenata te politike u BiH je, dodao je, držati na vrućem režimu temu raspada BiH i u konačnici krenuti u tom smjeru.

– Jačanje nacionalizma je isprovocirana i jačanjem otpora na nju. Skinuta je ploča sa imenom Radovana Karadžića, srušena je crkva u Konjević Polju, donesen je Zakon o zabrani negiranja genocida, promijenjen je sastav CIK-a, ne damo Ustavni sud. Ovaj zaplet se mogao odgađati, ali se nije mogao izbjeći. Bolje prije nego kasnije. Bolje na ovim temama, na tome da misle da imaju pravo nagrađivati ratne zločince, jer mora civilizirani svijet stati na pravu stranu – izjavio je Izetbegović.

Destruktivne politike, smatra predsjednik SDA, mogu praviti krize, ali ne mogu dovesti do odcjepljenja dijelova BiH jer će im se suprotstaviti međunarodna zajednica i institucije BiH.

– I na kraju krajeva, patriote BiH, kojih ima 400.000 u Tuzlanskom kantonu, 400.000 u Zeničko-dobojskom, 400.000 u Sarajevskom kantonu, 250.000 ljutih Krajišnika, patriota iz Srednje Bosne, Hercegovaca. Neće to ići. Može nas uvesti u krize, ali nas pobijediti neće – poručio je Izetbegović.

Od SNSD-a i ostalih stranaka sa sjedištem u entitetu RS se, smatra on, očekuje da poštuju osnove kao što su Ustav, vladavina prava i Evropska konvencija o ljudskim pravima i temeljnim slobodama.

Govoreći o izmjenama Ustava i izbornog zakonodavstva, Izetbegović je kazao da hrvatski korpus kao najmalobrojniji u BiH mora biti zadovoljan, ali da se ovlasti i nadležnosti domova naroda moraju svesti isključivo na zaštitu vitalnih nacionalnih interesa.

– Ovo što sada živimo je diktat manjine u parlamentima nad većinom – kazao je Izetbegović.

Oni će se sad međusobno jesti i razilaziti

Kada je situacija u probosanskom frontu u pitanju, predsjednik SDA je istaknuo postojanje različitih podjela i netrpeljivosti. Za stranke koje su osnovali bivši kadrovi SDA je kazao da su nastale iz interesa.

– Oni uopće nemaju politiku. Njihova sva politika je da nas vrijeđaju. Dobili ste vlast, napravite nešto, da narod vidi – izjavio je Izetbegović.

Podsjetio je da je SDA na proteklim Lokalnim izborima osvojila gotovo 300.000 glasova, što je, kako je kazao, mnogo više u odnosu na ostale stranke. Kada su u pitanju rezultati u Kantonu Sarajevo, kazao je da su oni posljedica udruživanja više stranaka protiv SDA.

– Oni će se raspasti. Oni će se sad međusobno jesti i razilaziti. Bit će šestorke, četvorke, trojke, dvojke i na kraju bit će kec – poručio je predsjednik SDA.

Naglasio je Izetbegović potrebu jačanja vladavine zakona koja će vrijediti za sve jednako, neovisno o etničkoj, vjerskoj, političkoj ili bilo kojoj drugoj pripadnosti.

Kazao je da SDA radi na definiranju ključnih prioriteta na federalnom nivou, koji će podrazumijevati prije svega poboljšanje životnog standarda građana, a prenio je i detalje vizije razvoja Novog Grada i Kantona Sarajevo.

