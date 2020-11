Bajević uoči Holandije: Zadnju utakmicu smo odigrali ne toliko loše, ali izgubili smo je

Dušan Bajević, selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine uoči polaska za Holandiju istakao je jutros da njegove izabranike sutra čeka teška utakmica u Ligi nacija, ali da očekuje da rivalu odgovore snažno i jako što bi moglo na kraju donijeti i dobar rezultat, javlja Anadolu Agency (AA).

“Sigurno je da ćemo pokušati uraditi sve najbolje. Zadnju utakmicu smo odigrali ne toliko loše, ali izgubili smo je i tako smo pokvarili malo atmosferu pred ovaj nastup koji nas očekuje. Radi se o veoma dobroj reprezentaciji, koja ima dosta kvalitetnih igrača. To se vidjelo na prvoj utakmici koju su igrali s nama. Vjerujem da će igrači i na ovoj utakmici, kao i do sada, biti jaki i snažni. Ne želimo, niti hoćemo da se pravdamo. Nastavljamo od utakmice do utakmice do kraja, pa ćemo vidjeti“, kazao je Bajević i dodao:

“Ima nekoliko igrača koji ne mogu igrati, ali vjerujem u sve koji su tu. Probleme sa koronavirusom imali smo i ranije, svo ovo vrijeme. Kako je nama tako je i ostalima.“

Selektor “zmajeva“ u Amsterdamu očekuje težu utakmicu protiv Holanđana nego što je bio prvi duel u Zenici.

“Čeka nas teža utakmica nego u Zenici, ali možemo odigrati dobro i nadati se dobrom rezultatu. Niko ne može prije utakmice reći da će biti neriješeno, da ćeš dobiti ili izgubiti. Ali, moramo odigrati odgovorno, jako i snažno. Na ovim utakmicama je potrebna i sreća, vjerujem da će igrači iskoristiti priliku na najbolji mogući način. Holandija neće odustati od svoje igre, ali neće ni njima biti lako. Zavisi od toga ko bolje počne, on bi mogao dominirati do kraja. Biće brzi, jaki, pokušaće sa strane da odigraju dosta toga. Uvijek su snažni, dosta drže loptu, imaju veliki posjed od 60-70 posto, ali to ne znači da će biti bolji i da će pobijediti“, istakao je Bajević.

Miralem Pjanić, veznjak Barcelone, također je svjestan činjenice da je pred njim i saigračima težak zadataka na Ajax areni.

“Utakmica će biti teška. Motiv mora postojati, svako voli igrati utakmice protiv takvih reprezentacija. Biće teško, ali moramo odigrati što bolje za našu državu i reprezentaciju. U zadnje vrijeme smo imali jake protivnike, koji su za nas možda preteški u ovom trenutku. Sa Holandijom i Italijom pokazali smo dobro lice, s Poljskom smo ima li niz nesretnih okolnosti. Bez obzira na probleme Holandija je dobra reprezentacija. Kao što sam govorio i pred duel Zenici biće teško. Ostale su nam dvije utakmice Lige nacija i nadamo se da ćemo na što bolji način završiti ovaj ciklus. Biće novih promjena, ali na nama je da ovo završimo što bolje, igrači da budu spremni i skoncentrisani i da što ozbiljnije odigramo ove dvije utakmice“, rekao je Pjanić.

Smatra da ih je poraz od Irana uzdrmao, jer nisu trebali i smjeli izgubiti od takve reprezentacije.

“Individualno smo puno jača ekipa, ali to nismo pokazali na terenu i nismo zaslužili više od onoga što se desilo. Mora se znati da je reprezentacija zadnje utakmice probala dosta novih igrača, kako bi vidjeli na koga se može računati za budućnost. Reprezentacija će trebati dosta mladih za buduće utakmice i oni će trebati preuzeti neku odgovornost na sebe. Selektor i stručni štab je sve dao od sebe, mi smo radili profesionalno i ostaju nam dvije utakmice da što bolje odigramo“, naglasio je Pjanić.

Bh. fudbalerima kako bi ostali u igri za opstanak u Ligi nacija A na stadionu “Johan Crujiff“ treba pobjeda. S druge strane holandski selektor Frank de Boer očajnički treba trijumf, jer je već postao selektor sa najgorim startom na klupi “lala“. Za tri mjeseca De Boer je upisao jedan poraz od Meksika te remije sa BiH, Italijom i Španijom.

Utakmica Holandija – BiH igraće se u nedjelju sa početkom u 18 sati.Poredak grupe 1 Lige nacija A: Poljska 7 bodova, Italija 6, Holandija 5, BiH 2.

Autor: Fokus.ba