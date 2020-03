Bajević objavio spisak Zmajeva za susret sa Sjevernom Irskom

Reprezentacije Bosne i Hercegovine i Sjeverne Irske će 26. marta 2020. u Zenici odigrati polufinalnu utakmicu play-offa za plasman na EURO, a selektor Dušan Bajević odabrao je igrače.

Nakon ovog susreta u slučaju pobjede, 31. marta naš tim će se sastati sa boljim iz duela Slovačka – Republika Irska.



Selektor naše zemlje Dušan Bajević danas je uputio pozive igračima na koje računa za ove utakmice. Na spisku je 29 imena a Bajević smatra da su u ovom trenutku to naši najbolji igrači.



„Čeka nas važna utakmica i odlučili smo se za veći broj igrača jer već imamo problema sa povredama i nadamo se da će svi ovi koji su na spisku doći zdravi i spremni na okupljanje 23. marta.



Vjerujemo da igrači koje smo pozvali mogu na pravi način odgovoriti jednom ovakvom izazovu, kao što je play-off. Ne smiju nas zavarati pobjede koje smo ostvarili u Ligi nacija, ovo je sasvim drugačija utakmica, a Sjeverna Irska je dobra ekipa i mogu nam stvoriti probleme. Ipak, mi imamo ogromnu ambiciju da se plasiramo na Evropsko prvenstvo i na tom putu nas ne smije zaustaviti ni Sjeverna Irska, ali ni činjenica da nećemo na raspolaganju imati Krunića, Lulića, Kolašinca, Đurića. Računali smo na njih ozbiljno, ali smatram da imamo kvalitet i da će se ostali igrači maksimalno potruditi da nadoknade njihov izostanak. Do okupljanja su nam ostale dvije sedmice i najvažnije nam je da svi budu zdravi.



Takođe, vjerujem da uz ogromnu podršku sa tribina, kao što smo uvijek do sada imali, možemo ostvariti pobjedu u ovoj utakmici i otvoriti put ka finalu i plasmanu na EURO.“



Spisak igrača za utakmice sa Sjevernom Irskom i Slovačkom/Republikom Irskom:



Golmani: Ibrahim Šehić (BB Erzurumspor), Jasmin Burić (Hapoel Haifa), Vedran Kjosevski (FK Željezničar), Asmir Begović (AC Milan)



Odbrana: Toni Šunjić (Dinamo Moscow), Ervin Zukanović (SPAL), Ermin Bičakčić (TSG 1899 Hoffenheim), Marko Mihojević (Erzgebirge AUE), Darko Todorović (Holstein Kiel), Bojan Nastić (BATE Borisov), Eldar Ćivić (Ferencvarosi TC), Zoran Kvržić (Kayserispor), Siniša Saničanin (FK Vojvodina), Branimir Cipetić (NK Široki Brijeg)



Vezni igrači: Miralem Pjanić (Juventus FC), Muhamed Bešić (Sheffield United), Gojko Cimirot (Standard Liege), Haris Duljević (Nimes Olympique), Amer Gojak (GNK Dinamo), Deni Milošević (Konyaspor), Stjepan Lončar (HNK Rijeka), Amar Rahmanović (FK Sarajevo), Anel Šabanadžović (AEK Athens)



Napad: Edin Džeko (AS Roma), Edin Višća (Istanbul Basaksehir), Armin Hodžić (Mol Fehervar FC), Smail Prevljak (KAS Eupen), Luka Menalo (NK Olimpija), Miroslav Stevanović (Servette Geneve).

Autor: SCsport.ba