Bajević: Ne volim kišu, toga se najviše bojim

Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine, Dušan Bajević, na večerašnjoj press konferenciji uoči utakmice protiv Poljske izjavio je kako njegov tim ima obavezu da do kraja Lige nacija odigra što bolje.

– Pored toga što smo razočarani što se nismo plasirali u baraž, imamo obavezu da do kraja ovih utakmica u Ligi nacija odigramo što bolje i damo sve od sebe. Želimo ostati u grupi A u Ligi nacija – rekao je Bajević i dodao:

– Što se tiče Levandovskog (Lewandowski), možda je u ovom momentu jedan od najboljih igrača u Evropi. Sigurno je da će nam zadat problema, bolje je zas bilo što nije igrao u prvoj utakmici. Pokušat ćemo da odigramo tako da probamo ostvariti pobjedu. Poljska ima iste ambicije kao i mi. Ne volim kišu, toga se najviše bojim.

Bajević je još jednom podcrtao da naš tim ima kvalitet.

– Dali smo sve od sebe u ove zadnje dvije utakmice. U ovoj sutrašnjoj utakmici možemo odigrati dosta dobro, možemo očekivati dobar rezultat, ali znamo da će to biti dosta teško. BiH ima dobre igrače i ima kvalitet i na to moramo računati, uz sve poštovanje Poljskoj. Moramo izaći na teren i dati sve od sebe, a koji će rezultat na kraju biti, to je nešto drugo – poručio je za kraj Bajević.

