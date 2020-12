Bacačem plamena čistio snijeg ispred kuće (VIDEO)

Stanovnik Kentakija postao je internet senzacija nakon što je snimljen kako bacačem plamena čisti snijeg ispred svoje kuće.

Kentaki je dočekao Božić sa snijegom, a u nekim dijelovima države palo je više od 20 centimetara na Badnje veče. Snijeg je sasvim sigurno pridonio da praznično raspoloženje bude još bolje, ali je takođe zahtijevao i od ljudi da u ruke uzmu lopate i očiste snijeg ispred svojih kuća.

Vlasnik kuće u Ešlendu, gradu na sjeveroistoku države, imao je, međutim, druge planove. Zašto lopatati kad možeš bacačem plamena jednostavno da otopiš snijeg.

– Evo jedan način da brzo uklonite sneg, pomoću bacača plamena – komentar je komšije preko puta koji je snimio nesvakidašnju scenu.

Here’s one way to do some quick snow removal, by flamethrower. Video taken by Jordan Podunavac in Ashland, KY. @NWSCharlestonWV @spann #KYwx pic.twitter.com/DylxR1r3D2