Avion se srušio nakon polijetanja, dvije osobe poginule

Mali avion srušio se na put u Teksasu u blizini jednog restorana, a prema prvim informacijama, dvije osobe su poginule.

Nesreća se dogodila jučer u popodnevnim satima po lokalnom vremenu, a uzrok za sada nije poznat, saopćila je lokalna vatrogasna služba.

Avion se srušio ubrzo nakon polijetanja sa lokalnog aerodroma u Teksasu.

​Lokalna televizijska stanica je, pozivajući se na izjave svjedoka, javila da je avion imao problema i da je prilikom pada udario u telefonski stub, a potom i u zadnji dio kamiona koji je tu prolazio.

Kako se dodaje, letjelica se zapalila i pala u blizini restorana „Sonik“.

​Vatrogasna služba je apelirala na vozače da izbjegavaju mjesto nesreće.

Za sada nije poznato o kojem tipu aviona je riječ, kao ni koliko ljudi je bilo u letjelici. Pretpostavlja se da je riječ o avionu predviđenom za dvije osobe.

Na društvenim mrežama objavljeni su video-snimci i fotografije nesreće.

DEVELOPING: Small plane crashes near Sonic restaurant in Grand Prairie, Texas; no word yet on the condition of the pilot or injuries on the ground.



(Video via KXAS)pic.twitter.com/8RTa3izHB2