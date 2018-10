Automobilom pokosio dječaka i pobjegao: Nije stao ni da vidi da li je živ

Doktori Kliničkog centra u Nišu bore se za život Vladimira Miletića (17) iz Bobovišta kod Aleksinca (Srbija) koji je teško povrijeđen 1. oktobra oko 6.15 sati, kada ga je u ovom aleksinačkom selu kamionetom marke ‘isuzu D maks’ pokosio Dejan K. (43) iz Aleksinca koji je potom pobjegao!

Mladić je hitno operisan i nalazi se u teškom stanju, u indukovanoj komi na Klinici za anesteziju i intenzivnu terapiju u KC u Nišu, dok je vozaču, koji se poslije nekoliko sati istog dana sam predao policiji, određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti priveden tužiocu, piše “Blic“.

Otac mladića Miroslav Miletić, kaže da je njegov sin tog jutra pošao u školu i da se do mjesta gdje staje autobus pored njihove kuće kretao na propisan način, lijevom stranom, zemljanim putem pored kolovoza.

– Izašao je u 6.10 sati da uhvati autobus, kada je ubrzo dotrčao jedan rođak i rekao da su ga udarila kola. Našao sam kraj puta kako bez svijesti leži u travi. Vozilo ga je odbacilo tri, četiri metra od asfalta… Prišao sam i uzeo ga u naručje, glava mu je bila sva u krvi… Hitna pomoć je brzo prilično došla, kratko su mu pružili pomoć u Aleksincu a potom je prebačen u Niš. Nije dolazio svijesti, od tada i ja ne znam za sebe jer samo njega imam i on samo mene – kaže očajni otac.

On se o sinu brine sam od njegove četvrte godine, kada mu je iznenada u 40. godini života preminula majka Danka.

– Ja sam njemu sve i on je meni sve. Prvo mi je umrla žena 2006.godine, pa majka sljedeće godine pa otac 2008. godine. Tri groba, za manje od tri godine. Sam sam ga podizao. On ide u tehničku školu u Aleksincu, gdje uči za automehaničara. Prošlu godinu je završio kao odličan đak, a ipak nađe vremena da mi pomogne oko poljoprivrede. On je jako lijepo vapitan mladić, ja sam ga vaspitao po starinski. Garantujem da nije išao kolovozom, već uvijek po propisima, pored puta lijevom stranom jer ima dovoljno prostora. Jao, što mene Bog ne uzme a njega da vrati, samo da bude on dobro – priča Miroslav suznih očiju.

Od kada je Vladimir povrijeđen, svakog dana je u Kliničkom centru u Nišu, gdje iščekuje vijesti o sinovljevom zdravstvenom stanju.

– Tu sam cijeli dan, svaki dan od ponedjeljka. Operacija je trajala sat i po, a pripreme četiri i po sata. Ljekari kažu da je stanje kao malo bolje, ali da je i dalje teško. Ima reflekse, zjenice reaguju na svjetlo, znači mozak radi. Na lijevoj ima veliki hematom, ali kažu da nije strašan, ali desna strana glave je dosta povrijeđena. Ljekari kažu da su šanse 50:50 da preživi. Samo da preživi, ništa mi drugo ne treba – kaže Miroslav.

On veli da mu je sumnjivo to što je vozač pobjegao pa se naknadno javio sam policiji.

– Pitanje je da li je on vozio, ili možda štiti nekoga. Zašto se nije odmah prijavio u policiju i pozvao sanitet. Nije htio da stane, a poslije je sam došao. Možda je bio pijan, pa je došao kada se otrijeznio. Da je ostao na licu mjesta, ne bih sumnjao ništa. Nadam se da će policija da utvrdi gdje je bio poslije udesa i s kim je bio u kontaktu. Pozivam i sve ljude koji su nešto vidjeli ako su prolazili kolima u tom trenutku da se jave – apeluje očajni otac.

Komšija Bratislav Mirković kaže da je povrijeđenog Vladimira kako leži bez svijesti u travi, na svega 50 metara od kuće, prvi vidio jedan komšija koji je pošao na posao u Aleksinac.

– On je prvi naišao i odmah pozvao Miroslava. Strašno je to što se vozač nije zaustavio. Pa kuče kad udari neko, stane da vidi kako je. Ovim se putam inače vozi velikim brzinama. Idu vozila iz Kruševca i Trstenika ka Aleksincu, dosta je prometan put – kaže Mirković.

Vozača terete za udes i nepružanje pomoći povrijeđenom

Kako “Blic” saznaje, vozač kamioneta Dejan K. se sumnjiči da je počinio teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja jer je desnom bočnom stranom vozila udario Miletića zbog nedržanja bezbjednog rastojanja od pješaka. Na teret mu se stavlja i krivično djelo neukazivanja pomoći povrijeđenom poslije saobraćajne nesreće, budući da je pobjegao sa lica mjesta. Po isteku zadržavanja od 48 sati u policiji, biće priveden policiji.