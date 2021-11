Austrija zbog Milanovićeve izjave pozvala hrvatskog ambasadora na razgovor

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović jučer je tokom boravka u Vatikanu komentirao mjere u Austriji, koja je necijepljene stavila u lockdown. Taj je potez Austrije nazvao “fašizmom”.

Milanovićeva izjava izazvala je, kako piše Die Presse, “diplomatski nemir” u Beču. Ministarstvo vanjskih poslova pozvalo je hrvatskog ambasadora Daniela Glunčića na razgovor.

Iz austrijskog ministarstva su najoštrije osudili izjave Milanovića i ambasadoru poručili da su “te izjave najoštrije odbijene”. Ambasadoru je, kako piše Die Presse, preneseno “jasno čuđenje o izjavi”.

“Poređenje između mjera protiv pandemije covida-19 i fašizma je neprihvatljiva. Naša je odgovornost štititi ljude u Austriji. I tu smo odgovornost preuzeli”, poručilo je austrijsko ministarstvo.

“U Vatikanu su inače svi cijepljeni, očito prevladava jedan znanstveni pogled na problem, a i maske se nešto slabo nose”, rekao je Milanović novinarima nakon susreta s papom, javlja Index.hr.

“Ja imam problem u zadnje vrijeme s tim jednim mahnitanjem bez ikakvih argumenata. Ne može biti znanost izum cjepiva, što je rezultat rada nekoliko briljantnih umova i ove gluposti s mjerama. To nije znanstveno pitanje, ovo više veze sa znanošću nema. U Austriji danas zabranjuju ljudima koji nisu cijepljeni da izlaze iz kuće, što je to, znanost ili su to metode koje podsjećaju na tridesete godine?” rekao je Milanović nakon privatne audijencije.

“Poručio sam građanima da se cijepe, ali građani imaju pravo na zaštitu od samovolje. Ja se pitam gdje su tu borci za ljudska prava, gdje je Europski sud za ljudska prava koji ima ambiciju krojiti ustave drugim državama, prati nas BiH s nekakvim slučajevima Sejdić i Finci, što im uopće nije posao, a ovdje ih nema”, istaknuo je, odavši da bi htio čuti stav Suda o pravima ljudi da izađu iz kuće i da im se to brani zato što nisu cijepljeni.

“Gdje su sad europski birokrati? Ljudima braniti da izađu na ulice? To je fašizam”, rekao je Milanović.

