Austrija: Upucao partnericu pred djecom, našli ga pijanog

Lockdown je u Austriji doveo do vala obiteljskog nasilja. Sinoć je tragičnu sudbinu doživjela deveta žrtva, deveta žena koja je ove godine ubijena u obiteljskom nasilju.

Iz povjerljivih izvora doznajemo kako je riječ o 35-godišnjoj ženi iz Beča srpskih korijena Mariji M. iz kvarta Brigittenau. Majka dvoje djece izgubila je život u zastrašujućem scenariju. Počinitelj Albert L. je partnerici i majci svoje dvoje djece pucao u nogu i glavu. Nakon toga je otišao u dvorište stambenog kompleksa s pištoljem u ruci i pio votku.

Maria M. Je umrla u jako kratkom vremenskom roku u bečkoj bolnici. 12-godišnja kćer žrtve gotovo je i sama svjedočila krvavom činu, no stan je napustila samo nekoliko minuta ranije kako bi alarmirala susjede uzvikom “Tata ima pištolj!”. Bilo je prekasno. Jednogodišnje dijete je dozivalo majku.

Imao tri promila alkohola u krvi

Pripadnici WEGA jedinice brzo su uhitili počinitelja. 42-godišnji Albert L. je sjedio na klupi u parku bez majice, a prema riječima očevidaca, navodno je pio votku iz boce. Kada mu je prišla teško naoružana policija istog je trenutka klonuo i nepomično ležao na podu.

Uhićeni je odveden u bolnicu u pijanom stanju. Prema riječima bečke policije imao je 3 promila alkohola u krvi.

– Ispitivanje glavnog osumnjičenika još nije bilo moguće. Održat će se tijekom dana – rekao je glasnogovornik policije Markus Dittrich.

Počinitelj je od ranije poznat austrijskoj javnosti. Tužila ga je predsjednica kluba Zelenih, Sigi Maurer zbog seksističkih prijetećih poruka koje je dobivala u svoj inbox na društvenim mrežama.

– Činjenica da je počinitelj on osobno me šokirala, ali to je po tom pitanju irelevantno. Znamo mehanizme koji stoje iza nasilja: prezir prema ženama, nemogućnost nenasilnog rješavanja sukoba, percepcija da su muškarci superiorniji od žena. Mi imamo društvenu i političku odgovornost da razbijemo te slike muškosti – navodi Maurer.

Maria Rösslhumer, direktorica krovne organizacije Ženskih kuća te organizacija za pomoć ženama žrtvama nasilja (AÖF) ukazala je na povećani rizik izlaganja žrtava zlostavljačima uslijed lockdowna.

Boje se tražiti pomoć

– Na našoj liniji za pomoć ženama žrtvama obiteljskog nasilja imamo 65 posto više poziva. Mjere zatvaranja koje su donešene protiv korona virusa dodatno otežavaju kontakt s nama jer je puno žena zatvoreno sa zlostavljačima, a s njima su i djeca – rekla je Maria Rösslhumer za 24 sata.

Austrijska dobitnica nagrade za ljudska prava je istaknula kako je puno njih kontaktiralo žensku liniju za pomoć, no ne želi direktno biti primljeno u žensku kuću. Ukoliko se počnu pakirati mogu biti još više zlostavljane i zato se ne žele staviti u taj rizik. Tijekom poziva najčešće traže savjete kako da izađu van iz odnosa sa zlostavljačem.

Naglasila je kako su dodatni problemi s primanjem u ženske kuće ukoliko oboje roditelja, žrtva i zlostavljač dijele skrbništvo. Muškarci često ne žele dati djecu majkama ukoliko odu u žensku kuću, ali isto tako s druge strane postoje i oni koji ne žele preuzeti nikakvu odgovornost. Rösslhumer navodi kao primjer i nezaposlene žene koje zbog djece ostaju u nasilnim vezama jer su financijski ovisne o muškarcu. U Beču ženske kuće imaju kapacitet zbrinjavanja 175 žena i isto toliko djece.

Rösslhumer kaže kako pružaju pomoć i zlostavljanim muškarcima, međutim još uvijek nije osnovana kuća za njih zbog male potražnje.

– Muškarci većinom ne žele priznati da su zlostavljani jer tada ne bi bili ‘pravi muškarci’ i svi bi ih ismijali. Oni ne žele u kuće i ne traže zaštitu tog oblika – zaključila je direktorica austrijske krovne organizacije za pomoć zlostavljanim osobama.

