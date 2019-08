Australiju pogodio hladan talas, temperature oko minus tri

Jugoistočni dio Australije pogodio je hladan talas, s temperaturama koje su se u planinskim predjelima kretale i oko minus tri stepena, a jedan muškarac je poginuo kada je na njega pala grana drveta.

Još u subotu meteorološke službe izdale su upozorenje na snažne i hladne vjetrove, snijeg i mraz.

Prema pisanju australijskog portala ABC lokal, snijeg, niske temperature i otežani uslovi vožnje, doveli su do zatvaranja puteva širom države Viktorija, a hladni talas koji je gradove zavio u bijelo traje već nekoliko dana.

Kako se navodi, pojedini gradovi su prvi put poslije nekoliko decenija bili prekriveni snegom.

U subotu je stradao stariji muškarac (68) dok je skijao u Novom Južnom Velsu, kada je na njega pala velika grana drveta.

Planinsko odmarališe Bou Bou u potpunosti je odsječeno zbog snijega, a spasilačke ekipe pokušavaju da očiste puteve.

Služba za vanredne situacije navela je da je primila 145 poziva za pomoć širom države, a više od polovine tih poziva odnosilo se na oboreno drveće.

#Twitter world seems to love #kangaroos in the #snow so planting these here for everyone’s enjoyment #Australia #perisher #Thredbo #ThisIsAustralia #skippy pic.twitter.com/J9ar8Z55fq