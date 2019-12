Australija u plamenu: Novi val požara bijesni zemljom, više stradalih

Veliki požari i dalje bijesne Australijom. Kako javljaju svjetski mediji, nadležne službe su izdale hitna upozorenja zbog novog vala požara za Novi Južni Veles, uključujući Sidnej, te dijelove Viktorije i Južne Australije.

U zemlji vladaju ekstremno visoke temperature koje prelaze 40 stepeni Celzijusa.

Požari koji Australijom haraju od septembra uzrokovali su smrt osmero ljudi, te razorili više od 700 domova i spalili milione hektara zemlje.

Policija Južne Australije je potvrdila da je u brdima Adelaide jedna osoba poginula i da je druga povrijeđena. Jučer je u automobilskoj nesreći, bježeći od požara, u blizini mjesta Lamero poginuo muškarac.

Trenutno je zatvoreno 27 puteva u cijeloj Južnoj Australiji.

Vlada Australije, uprkos požarima, odbija govoriti o klimatskim promjenama što također izaziva protest među ljudima. Australija je na meti međunarodnih kritika zbog odnosa prema klimi, a Ujedinjeni narodi utvrdili su da je ova zemlja među manjim brojem država G20 koje nisu ostvarile svoja obećanja o smanjenju emisije štetnih plinova.

Iako vlasti tvrde da zemlja sudjeluje samo s 1,3 posto u emisiji štetnih plinova, Australija je jedan od najvećih zagađivača ugljikom po glavi stanovnika, u velikoj mjeri zahvaljujući tome što se još uvijek u energetici oslanja na ugljen.

EMERGENCY WARNING – Gospers Mountain Fire (Hawkesbury and Lithgow LGAs)



Fire continues to burn below the Bells Line of Road. The southerly change is due to impact this fire within coming hours. Video shows the fire approaching the Fruit Bowl along Bells Line Of Road, Bilpin. pic.twitter.com/0gvSEgsayL