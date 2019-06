Audi povlači 265.000 vozila iz SAD-a

Njemačka kompanija Audi povlači 265.000 vozila u Sjedinjenim Američkim Državama kako bi otklonila dva problema. Prvi je problem sa zračnim jastucima, a drugi sa ukrasnim dijelovima točkova koji mogu otpasti i tako postati opasnost na cesti.

Najveći dio povlačenja pokrivaju modeli A3 sedan i A3 kabriolet od 2015. do 2019. godišta, zatim S3 iz 2015. i 2016, električni SUV e-Tron od 2016. do 2018, te RS3 od 2017. do 2019. Kod spomenutih vozila postoji mogućnost da je električna veza neispravna što može deaktivirati vazdušne jastuke. Prodavci će zamijeniti električni konektor, a opoziv počinje 18. augusta.

Drugi opoziv odnosi se na modele Q5 i SQ5 iz 2018. i 2019. modelske godine. Ukrasni poklopac na točkovima može se odvojiti i izazvati opasnost na putevima. Vlasnici automobila mogu provjeriti poklopac, ukoliko viri ili se čuje dok voze, trebaju se javiti prodavcima, koji će riješiti problem. Povlačenje zbog ovog problema počinje 2. augusta.

Autor: Nezavisne novine