Atalanta deklasirala Valenciju, Tottenham poražen od Leipziga

U prvim mečevima osmine finala Lige prvaka Atalanta je rezultatom 4:1 savladala ekipu Valencije, a RB Leipzig je na gostovanju slavio pobjedu od 1:0 nad Tottenhamom, javlja Anadolu Agency (AA).

Večeras su odigrane još dvije utakmice završnica elitnog evropskog klupskog takmičenja u fudbalu.

Italijanska Atalanta večeras je na stadionu “Giuseppe Meazzi“, odnosno “San Siro“ u Milanu ugostila španskog rivala Valenciju.

Fudbaleri tima iz Bergama su bolje otvorile meč i poveli već u 16. minuti golom Hansa Hateboera. Pred kraj prvog poluvremena prednost Atalatne udvostručio je slovenski reprezentativac i rođeni Prijedorčanin Josip Iličić. U drugom poluvremenu golove za visokih 4:0 za Atalantu pogađali su Remo Freuler i još jednom Hatenoera. Gol utjehe za španski tim postigao je rezervista Denis Cheryshev.

U drugom večerašnjem meču osmine finala Lige prvaka prošlogodišnji finalist Tottenham je u Londonu dočekao njemačku ekipu RB Leipzig. Bila je to tvrda i neizvjesna utakmica u kojoj je do minimalne pobjede došao Leipzig i to golom Time Wernera u 58. minuti sa bijele tačke.

Sinoć su u prvim mečevima osmine finala Lige prvaka Atletico Madrid s 1:0 savladao tim Liverpoola, a Borussia je u Dortmundu s 2:1 bila bolja od PSG-a.

U preostalim parovima osmine finala Lige prvaka naredne sedmice će se igrati mečevi Chelsea-Bayern, Napoli-Barcelona, Real Madrid-Manchester City i Lyon-Juventus.

Uzvratni susreti osmine finala su na rasporedu u martu, nakon čega će biti održan žrijeb parova za četvrtfinalne duele.

Sama završnica, odnosno finale Lige prvaka na rasporedu je 30. maja, a igrat će se na Olimpijskom stadionu “Ataturk“ u Istanbulu.

