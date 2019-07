Apsolutno ne! Nisam rekla ništa od toga što je objavljeno

Apsolutno ne! – ustvrdila je Kolinda Grabar Kitarović u izjavi kojom je opovrgla tvrdnje Jerusalem Posta da je „BiH ‘vrlo nestabilna’ državi koju su ‘u nekim aspektima preuzeli ljudi povezani s Iranom i terorističkim organizacijama’ kao i da tu državu ‘kontrolira militantni islam, koji je dominantan u postavljanju agende’.

-S predsjednikom Rivilinom razgovarala sam u kontekstu onoga što uvijek govorim o Bosni i Hercegovini i našim susjednim državama i što sam, uostalom, rekla na presicama i prije susreta s predsjednikom Rivlinom i predsjednikom vlade Natenjahuom, a to je da želim sve naše susjedne države vidjeti što prije u okviru, u članstvu u Evropskoj uniji.

Uopće ne znam kako je došlo do te izjave jer nisam davala nikakve izjave i intervjue osim pressica na kojima ste bili – rekla je ona.

Grabar-Kitarović se osvrnula i na žestoke reakcije iz BiH na izvještaj Jerusalem Posta.

To su komentari na komentare jedne novinarke koja je to napisala. Ponavljam – to nisam rekla – ostakla je predsjednica Hrvatske.

Dodala je i da oštre reakcije koje upoređuju Hrvatsku s fašizmom u potpunosti odbacuje, da o tome neće ni govoriti, prenosi Avaz.ba.

-Definitivno, došlo je vrijeme da se porazmisli o odnosima BiH i Hrvatske. U posljednje vrijeme, nažalost, vidimo niz koraka koje BiH poduzima prema bih, koji su prilično agresivni – od optužbi za nelegalni rad naših tajnih službi do prijetnje pravosudnim tijelima kada je ruječ o Pelješkom mostu i tako dalje.

Mi bi smo tebali razgovarati o saradnji, kako rješavati zajednička pitanja i prijetnje koje se ponovo javljaju na našem prostoru i kako možemo jedni drugima pomoći u rješavanju tih problema.

S druge strane, Hrvatska je tu i ostaje spremnom pomoći bilo kojoj susjednoj državi, uključujući i BiH u procesu reformi i svemu ostalome što trebaju ispuniti kako bi što prije postali članicom EU – rekla je Grabar-Kitarović.

Ona je istakla da je u komunikaciji tokom obraćanja javnosti, te na sastancima

Iran – na presicama ganisam ni pominjala. S predsjednikom i premijerom razgovarala sam u kontekstu stavova koje dijeli EU. Dakle, govorila sam o poštivanju Sporazuma o nuklearnom naoružanju, odnosno korištenju nuklearne energije u mirnodopske svrhe.

