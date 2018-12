Apokaliptične scene iz Indonezije: Objavljeni stravični snimci, val smrti odnio bend s pozornice, poginulo 168 ljudi

Stravični cunami pogodio je sinoć oko 21.30 po lokalnom vremenu Indoneziju.

Pojavio se snimak kada je golemi val pogodio rok koncert na kojem je nastupao bend “Seventeen” na plaži Tanjung Lesung.

Frontmen benda objavio je na Instagramu da su poginuli menadžer benda i basista, dok se za ostalom trojicom članova benda i njegovom ženom i dalje traga.

Molite se da pronađemo Andija, Hermana, Ujanga i moju suprugu – napisao je.

Najmanje 168 mrtvih i više od 740 povrijeđenih.

Podsjetimo, najmanje 168 osoba je poginulo, a 745 je povrijeđeno nakon što je cunami pogodio obale Sundskog prolaza u Indoneziji, objavili su vladini zvaničnici.

U agenciji za upravljanje hitnim situacijama kažu da su oštećene stotine zgrada.

Nagađaju da je mogući uzrok cunamija klizanje morskog dna nakon erupcije vulkana Krakatau, prenose svjetske agencije.

U agenciji ističu da će broj žrtava cunamija, koji se na obale prolaza obrušio u subotu u 21.30 po lokalnom vremenu, vjerovatno rasti.

Smrtni slučajevi prijavljeni su u regijama Pandeglang, Lampung i Serang. Samo u Lampungu moglo bi se raditi o stotinama mrtvih, javljaju reporteri s terena.

Među najpogođenijim područjima je popularno ljetovalište Tanjung Lesung.

Terrifying video shows tsunami crashing into the Indonesian band Seventeen in concert at the Tanjung Lesung Beach, Banten. The band’s bass player and road manager are dead, three other band members and the singer’s wife are missing. #Tsunami #PrayforBanten #PrayForAnyer pic.twitter.com/mLlTr0donT

Driving past debris from the impact zone of the tsunami in #Anyer. Many local houses are damaged. Note also the wierd color of the sea, never seen it like that. #Indonesia #Tsunami pic.twitter.com/c5ryey6ElO