Antony Blinken: Borac za ljudska prava i oličenje diplomate

Nenametljiv i ljubazan, strastveni gitarist i borac za ljudskih prava, budući američki državni sekretar Antony Blinken oličenje je diplomate u liku i djelu i potpuna je suprotnost sadašnjem šefu američke diplomatije Mikeu Pompeu, piše agencija AFP.

Blinken je dugogodišnji saradnik izabranog predsjednika Joea Bidena, koji ga je nominirao za državnog sekretara u svojoj administraciji.



Tečno govori francuski jezik i gorljivi je zagovornik međunarodne saradnje i američkih savezništava, koja su ugrožena agresivnim pristupom aktuelnog predsjednika Donalda Trumpa.



Uglađen i prosijed, 58-godišnji Blinken, kojeg svi zovu Tony, ne može biti različitiji od Trumpovog državnog sekretara, grubog Pompea.



Blag, skroman, smiren i nenametljiv



“Blage je naravi, skroman i nenametljiv koliko se može biti”, rekao je Robert Malley, Blinkenov prijatelj iz djetinjstva, koji je danas predsjednik neprofitne Međunarodne krizne grupe.



“Još uvijek nisam upoznao nekoga ko se sjeća da je Tony ikada eksplodirao ili imao ispad bijesa”, dodaje Malley.



Blinken, zamjenik državnog sekretara u administraciji Baracka Obame, mogao bi ipak pokazati drugačije instinkte od Bidenovih, iako će mu, kao i u proteklih 20 godina, nesumnjivo ostati vjeran.



Posinak preživjelog iz holokausta, Blinken je zagovarao vojne intervencije na humanitarnim temeljima, dok je Biden bio oprezan oko upotrebe sile, prenosi Hina.



“Supersile ne blefiraju”, navodno je Blinken upozorio više puta u kontekstu operacija u sirijskom ratu, iako se Obama ondje ipak odlučio na ograničenu američku ulogu.



Blinken je ranije ove godine, govoreći o “strašnom” gubitku života u Siriji, kazao kako prošla vlada mora priznati neuspjeh u toj zemlji.



Blinken je karijeru u State Departmentu počeo u vrijeme Billa Clintona, a kao Bidenov pomoćnik u Odboru za vanjske poslove američkog Senata, pripremao je američke odgovore na političke turbulencije i nestabilnost diljem Bliskog istoka, uključujući kontroverzne misije u Egiptu, Iraku i Libiji, piše New York Times.



Blinkenova strast za zaustavljanje ratnih zločina može se pripisati njegovom očuhu, poljskom državljaninu Samuelu Pisaru, jednom od najmlađih preživjelih u holokaustu.



Očuh preživio pakao Auschwitza i Dachaua



Cijenjeni advokat, koji je radio na poboljšanju odnosa između Zapada i bivšeg Sovjetskog saveza, Pisar je preselio porodicu u Pariz, gdje je Blinken pohađao prestižnu školu “Jeannine Manuel”.



Njegov kolega Malley istaknuo je da je Blinken američku ulogu u svijetu upijao kao mladi Amerikanac u Parizu tokom rata u Vijetnamu.



“Tony je snažno vjerovao u svoje vrijednosti i američki identitet, no živio je u stranoj zemlji i stoga je bio primoran gledati svijet očima druge države u vrijeme u kojem Amerika nije bila najpopularnija”, kazao je.



Blinkenov biološki otac istaknuti je investicijski bankar, a majka Judith Pisar godinama je vodila Američki centar u Parizu, mjesto na kojem su se susretali umjetnici.



U pariškoj mladosti počela je i Blinkenova muzička karijera.



Svirao je jazz, a potom otkrio rock, pa je u svom srednjoškolskom godišnjaku spomenuo album Another Brick in the Wall britanskog sastava “Pink Floyd”.



Blinken je u Washingtonu bio član sastava koji je svirao obrade “Beatlesa”, a slobodno vrijeme u pandemiji iskoristio je za komponiranje.



Blinken je studirao na Harvardu, gdje je pisao za časopis Harvard Crimson, a uslijedila je karijera u pravu, demokratskoj stranci i u senatskom vanjskopolitičkom odboru.



Američki tenk ga odveo u slobodu



Blinken kaže da su njegovi pogledi i dalje oblikovani očuhom, koji je preživio koncentracione logore Auschwitz i Dachau, prije nego što je pobjegao praćen kišom njemačkih metaka.



Nakon dva dana skrivanja u šumi, tinejdžer Pisar je čuo tenk; na zaprepaštenje, nije ugledao njemačkog, nego afroameričkog vojnika.



“Kleknuo je i rekao jedine tri riječi koje je znao na engleskom jeziku, koje ga je majka naučila: ‘God bless America'”, ispričao je Blinken.



“Vojnik ga je podigao na tenk, odnosno, metaforički rečeno, odveo u SAD i slobodu.”

“To je država s kojom sam odrastao: SAD koji ima izuzetnu, jedinstvenu, dobrodošlu ulogu”, zaključio je novi američki šef diplomatije.

