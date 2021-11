Antifašisti pokušavaju da spase region: Sutra novi skup u Beogradu, cilj uklanjanje murala ratnom zločincu

Sutra se u Beogradu ponovo okupljaju građani koji žele uklanjanje murala posvećenog ratnom zločincu, a o akciji aktivista za naš list govori Marko Oljača

Marko Oljača, predsjednik Društva za održivu budućnost Koraci iz Beograda i organizator spontanog okupljanja građana koje je uslijedilo kao protest nakon privođenja Aide Ćorović i Jelene Jaćimović zbog bacanja jaja na mural ratnog zločinca Ratka Mladića, za Oslobođenje objašnjava šta se događalo u Beogradu. Najavljuje i održavanje novog skupa sutra.

– Ceo dan su na uglu Njegoševe i Alekse Nenadovića bili neki ljudi. Đorđo Žujović je posuo belu farbu preko murala, nakon toga se okupila grupa momaka koji se nisu predstavili. Ne znamo da li su iz nekih organizacija, a rekli su da su spontano tu kako bi farbu uklonili – objašnjava nam Oljača.

IMALI SU SREĆU?



Dodaje da je preksinoć “celo veče bilo okupljeno 30-ak ljudi, uglavnom mlađih momaka od 20-ak godina”. Nekoliko momaka non-stop se i dalje nalazi kod murala. Napominje da se oglasila i grupa poslanika Evropskog parlamenta koji su istakli da je “veličanje ratnih zločinaca nedopustivo i da to nije nešto što će Srbiju preporučiti na putu ka EU”.

– Oglasio se i ministar policije koji je rekao da smo mi koji smo se okupili u utorak imali sreću što nas je policija štitila, jer je moglo da bude i drugačije. Nešto slično je izjavio i Vučić i inspekcija je naložila stanarima zgrade da taj isti mural uklone, što je potpuna zamena teza – ističe predsjednik Društva.

Oljača naglašava da pitanje zašto nisu reagovali prethodnih mjeseci, jer je mural star oko četiri mjeseca, jeste legitimno i moglo bi se uputiti stanarima, ali i da je priča otišla predaleko da bi se uopšte prebacivala bilo kakva odgovornost i tako crtala meta ljudima koji žive u toj zgradi i koji su, nažalost, postali žrtva ovih događanja, jer u svojim stanovima ne mogu da žive normalno i mirno.



– Mi sutra planiramo skup. Želimo da okupimo i što veći broj ljudi iz regiona, pre svega umetnika, ljudi koji su svojim životom i delom dokazani antifašisti i da pravimo jedan zajednički regionalni fond. Cilj nam je, za početak, da se ovaj mural Ratka Mladića ovde ukloni, pa onda ćemo videti koje će nam biti dalje aktivnosti – govori nam Oljača, te dodaje da će, ako budu u prilici, pokušati prekrečiti mural.

Najavljuje da će sljedeće nedjelje veliki broj nevladinih organizacija uputiti i zahtjev Vladi Srbije da se prekršajne prijave protiv Aide i Jelene povuku.

– One su verovatno i nezakonito uhapšene, jer nisu remetile javni red i mir, već su njih dve praktično na taj način, performativno, iskazale svoj stav. To nije rušenje javnog reda i mira. Sa druge strane, mi ne znamo ko su zapravo ljudi koji su tu bili okupljeni, da li su ljudi koji su odveli Jelenu i Aidu policajci, policajci u uniformi ili su to pripadnici desničarskih grupa koji sarađuju sa policijom, budući da niko od njih nije ni pokazao legitimaciju. I sami događaji i to hapšenje jeste neka vrsta skandala, a naročito što su njih dve odvele osobe za koje i ne znamo ko su, to je pravni skandal – poručuje Oljača.

VELIČANJE ZLA



Ističe da sam mural pokazuje “vrednosni sistem koji je, nažalost, institucionalizovan na ovim prostorima”.

Mural je i uzrok i posljedica svih tih dešavanja, a govori o jednom apsolutnom vrijednosnom posrnuću, anomiji u kojoj živimo, ističe Oljača

– Po celom regionu zapravo nismo uspeli pronaći načine da tu kritičku istoriografiju institucionalizujemo kako bismo formirali pozitivan vrednosni sklop kod mladih naraštaja od početka obrazovanja, pre svega građana na nekim civilizacijskim i humanističkim vrednostima. Mural predstavlja sve ono što ne bi trebalo i ne bi smelo biti upodobljeno u jednom društvu – da se veliča jedan čovek koji je nesumnjivo generisao različite oblike zla i ljudskih patnji na ovim prostorima – govori nam Oljača.

Dodaje da “mi ne samo da nismo raskrstili sa nedavnom prošlošću nego su i ljudi koji su bili aktivni u stvaranju atmosfere rata ili aktivni učesnici rata i dan-danas na vlasti”.

– Sva društva moraju biti utemeljena na društvenom konsenzusu oko minimuma zajedničkih vrednosti koje će nam biti orijentiri. To u ovom slučaju nije tako i ne samo to, već mi se čini da su afirmisane vrednosti koje su ljudski, humanistički, civilizacijski apsolutno neprihvatljive i koje samo produbljuju sve probleme koje smo imali ili nas vode u neke nove sukobe i duboko polarizuju ono što je ljudsko u odnosu na ono što nije, zaključuje Oljača.

Autor: Oslobodjenje.ba