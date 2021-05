Andrej Plenković: Zabranjujemo rad nedjeljom

Hrvatski premijer Andrej Plenković, sudjelovao je u petak na europskom Socijalnom samitu u Portu, tom prilikom rekao je u izjavi hrvatskim medijima da podržava zabranu rada nedjeljom jer je u Hrvatskoj “potrebno napraviti ravnotežu između radnog i obiteljskog života”.

“Naša inicijativa zabrane rada nedjeljom, se nikako ne kosi sa željom za većim brojem zaposlenih, s većim gospodarskim rastom, sa socijalnom uključenošću. Dapače, mi smo prošle godine u izbornoj kampanji vrlo jasno rekli da želimo napraviti takav zakon u trgovini koji će načelno zabraniti rad nedjeljom, ali će ga omogućiti do 16 nedjelja u godini zbog činjenice što je Hrvatska turistička zemlja, a da je trgovina važna”, izjavio je Plenković, piše Hina.

Rekao je i da je taj prijedlog upućen koalicijskim partnerima i da su oni podržali tu ideju: “s obzirom da je to nešto o čemu smo proveli detaljna ispitivanja. Ispitivanja što većina hrvatskih građana zaista podržava. To je u konačnici u duhu tradicije našeg naroda, da je nedjelja neradni dan”.

Najava nedjelje kao neradnog dana u Hrvatskoj izazvala je podijeljena mišljenja uoči lokalnih izbora koji se održavaju ovaj mjesec. Hiljade ljudi je nezaposleno, a brojne kompanije ugrožene su zbog krize izazvane pandemijom koronavirusa.

“Ja ne vidim da bi trebalo doći do problema s dobiti eventualno onih kompanija koje gledaju na nedjelju kao na jedan od dana koji im je bitan, dapače, to se i u drugim zemljama dobro rasporedi na dan prije i dan kasnije. Nije to nešto što ni drugi nisu prošli, a i funkcionira”, naglasio je premijer Hrvatske.

On je istaknuo da se može očekivati “prirodno balansiranje” nedjelje.

“Meni se čini da je to jako dobra i poželjna inicijativa, a u konačnici postoje i oni trgovački centri i lanci koji ne rade nedjeljom već sada jer je to njihov odabir. Prema tome, moramo voditi računa i o pravima radnika i tom jednom balansu između radnog i obiteljskog života. To je cijeli smisao ovog Socijalnog skupa, da vodimo računa o svim tim elementima. Ne možemo samo voditi računa o jednom elementu”, istakao je Plenković.

Autor: Radiosarajevo.ba