Amerika uvela sankcije Turskoj; Pompeo zagrmio – “Uprkos našim upozorenjima…”

Državni sekretar SAD Mike Pompeo potvrdio je večeras na Twitreru da su SAD uvele sankcije turskom Sekretarijatu za odbrambenu industriju.

“Uprkos našim upozorenjima, Turska je nastavila sa kupovinom i testiranjem raketnog sistema S-400 iz Rusije. Današnje sankcije Turskoj pokazuju volju SAD-a da u potpunosti primjene Zakon o suzbijanju američkih protivnika sankcijama. Nećemo tolerisati značajnije transakcije sa ruskim odbrambenim sektorom”, napisao je Pompeo na Twitteru.

Prije nekoliko dana Reuters je objavio, pozivajući se na pet izvora, od kojih tri visoka američka zvaničnika da će Amerika objaviti sankcije Turskoj zbog nabavke ruskog protivraketnog sistema S-400.

Turski predsjednik, reagujući na ovu vijest rekao je da je to znak nepoštovanja partnera u NATO.

“Primjena sankcija protiv Turske je nepoštovanje prema veoma važnom partneru u NATO”, rekao je pre tri dana Erdogan.

Despite our warnings, Turkey moved ahead with its purchase and testing of the S-400 system from Russia. Today’s sanctions on Turkey's SSB demonstrates the U.S. will fully implement #CAATSA. We will not tolerate significant transactions with Russia's defense sector.