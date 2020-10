AMERIKA SLAVI ALMEDINA AJANOVIĆA, HEROJA IZ BOSNE: “Uradio bih to opet….” (VIDEO)

Almedin Ajanović je američki policajac bh. korijena koji je na naslovnice tamošnjih medija došao nakon što je spasio dvije osobe iz gorućeg voza. U momentu kada je pritekao u pomoć, nije bio na dužnosti.

U razgovoru za N1 Ajanović je kazao da bi to uradio ponovo, jer mu je sigurnost drugih ljudi najvažnija.

Rođen je u Rogatici, a tokom rata u BiH, sa porodicom se preselio u Goražde. Tu je živio od 1995. do 2000. godine, nakon čega se sa porodicom odselio u Atlantu. Želja njegovog oca je bila da njemu, majci, sestri i bratu omogući bolji život.

U SAD-u je završio kriminalistički fakultet, upisao policijsku akademiju i nakon sedam mjeseci je okončao i dobio zvanje policajca. Dio je specijalne jedinice tamošnje policije, koju je opisao kao “sličnu SWAT jedinici”.

Slučaj o kome se piše u SAD-u, ali i u bh. medijima, desio se u gradu Lilburnu, u saveznoj državi Džordžiji u SAD-u, što je tridesetak minuta od Atlante.

“Došao je poziv da se desila eksplozija. Požar. U tom momentu sam završavao jedan posao. Htio sam tamo da odem i pomognem. Nikada se ne zna šta se može desiti. Tokom vožnje su javili da je voz sletio sa šina”, ispričao je Ajanović za N1.

“Razmišljao sam kako najbrže stići do voza kako bih pomogao ako ima povrijeđenih. Došao sam do šina automobilom, ostatak sam išao pješice. Bio je mrak, ali se vidjelo narandžasto nebo, vatrena lopta se vidjela u zraku. Nisam znao koliko je to udaljeno bilo, kasnije sam saznao da je bilo kilometar”, prisjeća se Ajanović.

“Počeo sam da trčim, zabrinuo sam se da li ima povrijeđenih. Nisam znao koji dio voza je eksplodirao”, kazao je.

Autor: Slobodna-bosna-ba