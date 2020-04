Američki dužnosnik: Sunce, vrućina i vlaga oslabljuju koronavirus

Koronavirus brže gubi snagu kad je izložen suncu, vrućini i vlazi, izjavio je u četvrtak jedan dužnosnik američke vlade, signalizirajući da bi bolest poznata kao covid-19 mogla postati manje zaraznom u nadolazećim ljetnim mjesecima.

Američki su znanstvenici utvrdili da virus najbolje preživljava u zatvorenim i suhim prostorima, te da gubi snagu kad dođe do rasta temperature i vlage, osobito ako je izložen sunčevom svjetlu, kazao je vršitelj dužnosti čelnika Ureda za znanost i tehnologiju američkog Ministarstva domovinske sigurnosti William Bryan na briefingu novinara u Bijeloj kući.



“Virus najbrže umire u prisustvu izravnog sunčevog svjetla”, istaknuo je Bryan.



To bi moglo učvrstiti nade da će koronavirus slijediti ponašanje drugih respiratornih bolesti, kao što je gripa, koje su obično manje zarazne kad je toplije vrijeme, prenosi Hina.



Novi se koronavirus, međutim, pokazao smrtonosnim i u toplim podnebljima kao što je Singapur, donekle dovodeći u pitanje utjecaj vremenskih uvjeta na njegovo ponašanje.



Predsjednik Donald Trump rekao je da bi nove spoznaje trebale biti interpretirane oprezno. “Nadam se da će ljudi uživati u suncu i, bude li imalo učinka, to je odlično”, rekao je.



Na neporoznim površinama poput nehrđajučeg čelika, u mraku i uvjetima niske razine vlage, virus gubi polovicu snage nakon 18 sati, istaknuo je Bryan. U vrlo vlažnim uvjetima snaga mu se prepolavlja nakon šest sati, a kada je također izložen i suncu, to se događa unutar dvije minute, napomenuo je.



Znanstvenici su sličan efekt uočili i s česticama koronavirusa koje lete zrakom, simulirajuči kašljanje i kihanje. U mračnoj prostoriji, virus je lebdeći uspio polovicu snage zadržati čitavih pola sata, a kad je bio izložen sunčevim zrakama, snaga mu se prepolovila u roku od 90 sekundi.

Autor: Hina