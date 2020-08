Američka ambasada: Ohrabruje nas procesuiranje izbornih prevara u BiH

Povodom optužnica koje je Tužilaštvo BiH nedavno podiglo za izbornu krađu, oglasila se Američka ambasada u BiH.

Iz Ambasade su istakli da ih ohrabruju aktivnosti Tužilaštva.

– Ohrabruju nas nedavni uspjesi pravosuđa i zakona u provođenju istraga i procesuiranja slučajeva izborne prijevare. Time štite prava i slobode građana i doprinose transparentnosti izbora, poručili su putem Twittera.

We are encouraged by the BiH judiciary and law enforcement’s recent success in investigating and processing cases of electoral fraud. By doing so, they protect citizens' rights and freedoms and contribute to elections' transparency.