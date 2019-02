Amar Kavgić i Adnan Imamović predstavljali BiH na svjetskoj ekološkoj konferenciji

U periodu od 24.-27.01.2019. godine u Talinu (Estonija) održana je deveta po redu ‘Clean World’ konferencija, jedinstveno godišnje okupljanje predstavnika zemalja članica Let’s Do It! pokreta, kao i partnera i prijatelja organizacije. Pomenuta konferencija prilika je za međusobno upoznavanje lidera ovog ekološkog pokreta iz svih dijelova svijeta, razmjenu iskustava i zajedničko planiranje aktivnosti organizacije u predtojećem periodu. Na ovogodišnjoj konferenciji učešće je uzelo 200 učesnika iz 70 zemalja koje su učestvovale u ‘Svjetskom danu čišćenja’ 15. septembra 2018. godine, kao i novih članica pokreta.



Konferenciju je otvorenom proglasila gđa. Kersti Kaljulaid, predsjednica Republike Estonije, zemlje domaćina ovogodišnje konferencije i začetnice pokreta Let’s Do It World!, koja je naglasila izuzetnu čast i zadovoljstvo što ima priliku baš u ovoj zemlji ugostiti istinske heroje čovječanstva, koji u namjeri da od svojih zemalja i cijelog svijeta naprave čišća i ljepša mjesta za život istrajavaju već 12 godina. Učesnici konferencije, kroz mnogobrojne radionice, panel diskusije i sesije, imali su priliku upoznati se sa različitim vidovima problematike produkcije i ilegalnog deponovanja otpada u raznim krajevima svijeta, a sve s ciljem usaglašavanja principa rada i zajedničke borbe protiv ovog globalnog problema. Veliki podstrek za još uporniji i kvalitetniji rad u budućnosti svakako su bile i prezentacije pozitivnih primjera suočavanja sa ovim problemom iz zemalja afričkog i azijskog kontinenta, koji u terenskim akcijama na godišnjem nivou mobilizuju i po nekoliko miliona volontera, uz istovremenu podršku vlada njihovih zemalja i zajedničkog rada na rješavanju uzroka ove negativne pojave.



Rezultate terenskih akcija čišćenja ilegalnih deponija otpada, koje su u proteklim godinama realizovane na području cijele Bosne i Hercegovine, kao i stanje okoliša u našoj zemlji, na ovoj svjetskoj konferenciji prezentovali su Amar Kavgić, izvršni koordinator projekta i Adnan Imamović, projekt koordinator, koji su ujedno bili i najmlađi učesnici ove konferencije.



„Učešće predstavnika naše zemlje na događajima ovog tipa, na regionalnom i svjetskom nivou, izuzetno je važno, obzirom da u Bosni i Hercegovini postoji jako veliki broj ilegalnih deponija otpada. Već sedam godina u okviru pokreta radimo na rješavanju ove problematike, na način da nastojimo ukazati stanovništvu na mnogobrojne negativne aspekte ove pojave te im dati mogućnosti da učešćem na terenskim aktivnostima daju svoj doprinos zaštiti životne sredine i okolišta“, izjavio je Amar Kavgić, izvršni koordinator projekta „Let’s Do It Tuzla“.



Prema nezvaničnim procjenama, u Bosni i Hercegovini postoji preko 11.000 ilegalnih deponija otpada. Otežavajuća okolnost u rješavanju ovog problema leži u nezainteresovanosti svih nivoa vlasti da istrajno rade njegovom sistematskom rješavanju.



„Bosna i Hercegovina nema registar ilegalnih deponija otpada, a i one koje se nazivaju ‘legalnim odlagalištima’ u najvećom mjeri su napravljene u blizini naseljenih mjesta, prilikom čega se ne vodi računa ni o minimalnim standardima za njihovo upravljanje i saniranje, što dovodi do mnogobrojnih negativnih implikacija po zdravlje ljudi. Imamo poprilično kvalitetnu legislativnu podlogu u ovoj oblasti, ali izuzetno nizak stepen njene implementacije. Zabrinjava nas činjenica da nadležni nivoi vlasti vrlo vješto prikrivaju postojanje ovog problema te friziraju podatke o stvarnom stanju, čime žele skrenuti pažnju sa ovog izuzetno velikog problema. Problem postoji i tome svjedočimo svakodnevno, posebno uslijed elementarnih nepogoda, što je vidljivo i ovih dana te vrijeme je da svi zajedno radimo na njegovom rješavanju“, dodaje Kavgić.



Terenske volonterske akcije čišćenja ilegalno deponovanog otpada, koje se provode u okviru ovog pokreta, postale su tradicionalne u svim krajevima svijeta i do sada su okupile preko 37 miliona volontera iz 168 zemalja. Tako je samo u prošloj godini, uz pomoć 18 miliona volontera iz 157 zemalja, iz prirodne sredine uklonjeno preko 88.500 tona otpada, što je, simbolično, jednako težini 8.8 Eiffelovih tornjeva. U najvećem broju slučajeva riječ je o ilegalno deponovanim komadima plastike i stakla, dok je u nešto manjem procentu prisutan metal, građevinski, kao i organski otpad.



Bosna i Hercegovina je od 2012. članica svjetskog pokreta Let’s Do It World! te je u do sada organizovanih sedam terenskih akcija čišćenja ilegalnih deponija otpada pod nazivom „Let’s Do It – očistimo zemlju za 1 dan“ učešće uzelo 184.441 volontera iz preko 115 općina i gradova širom naše zemlje, a koji su zajedničkim snagama očistili 13.500 tona otpada. Od 2013. godine, u okviru pokreta „Let’s Do It“ u Bosni i Hercegovini, organizuju se i terenske volonterske akcije pošumljavanja „Let’s Do It – milion sadnica za 1 dan“, u kojima je zasađeno skoro pola miliona novih sadnica drveća. Pored pomenutih terenskih aktivnosti, pokret „Let’s Do It“ u našoj zemlji provodi i mnogobrojne edukativne i promotivne aktivnosti, a sve s ciljem podizanja nivoa ekološke svijesti našeg stanovništva, kao i promocije ekoloških vrijednosti, principa zaštite životne sredine i okolišta i pravilnog zbrinjavanja otpada.