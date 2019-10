Aljaska: Avion iskliznuo sa piste, jedna osoba poginula

Avion u kojem su bila 42 putnika, iskliznuo je sa piste aerodroma na Aljasci nakon slijetanja.

Jedna osoba je poginula, a još deset je povrijeđeno.

U avionu je bio i srednjoškolski plivački tim, prenosi Sputnjik.

Kako se navodi, niko od članova ovog tima nije povrijeđen.

Slučaj je pod istragom.

This twin-engine Alaska Airlines flight from Anchorage to Unalaska Island overshot the runway and stopped just short of plunging into the waters of Unalaska Bay.



Two aboard were reportedly critically hurt and 10 others were treated for injuries. https://t.co/lX4isY71vI pic.twitter.com/kzh8eorw5z